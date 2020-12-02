這起外遇糾紛，劇情發展讓人看的霧煞煞，新北市一名人妻發現老公外遇，氣炸怒告小三並求償60萬元，但小三反而爆料人妻宣稱已經與老公離婚，自己才會找男友與這對「離婚夫妻」玩交換性伴侶。

根據判決書，人妻花花（化名）指控小三，明知道阿勇（化名）是她的老公，還多次與阿勇發生性行為，自己在今年4月發現兩人背著自己偷吃，既傷心又難過，遂向小三求償精神撫慰金60萬。針對指控，小三反駁，是花花說已經與阿勇離婚，小三才會找當時男友，4人一起玩交換性伴侶的情趣遊戲。

小三表示當時4個人玩在一起，花花全部都知情、並且同意，也沒有反對自己與阿勇發生性關係，小三更加碼曝光一張親密合照，是阿勇一邊摟著花花、一邊摟著小三，兩個女人同時親吻阿勇，看起來關係的確相當親密。但花花反駁，拍照當下在玩遊戲，只能證明感情不錯，無法證明「同意小三與老公發生性行為」。

新北地方法院審理此案時認為，小三知道阿勇結婚有老婆，也無法證明花花同意兩人發生關係，小三確實侵害花花配偶權，審酌小三財力，最後判決應賠償30萬元給花花。

(中時新聞網)