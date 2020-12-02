全球行動晶片龍頭高通（Qualcomm）今在驍龍(Snapdragon) 數位技術高峰會上，針對有人提問美中關係問題時，總裁Cristiano Amon 表示，無論是美國或中國公司都可使用高通產品，高通也正與新榮耀展開對話，期待未來與榮耀合作，屆時將就事情發展的具體情況而定。

至於拜登勝選，美中關係發展是否影響高通5G產品布局？Cristiano Amon指出，高通透過技術授權，提供美中兩國很多產品，即便政治環境發生變化，也因為合作夥伴尊重高通智慧財產，讓生態系可以持續擴張。他強調，未來高通將持續透過授權商業模式，拓展中國業務並協助部署5G，同時幫助中國數位轉型。

此外，針對華為出售榮耀一事，Cristiano Amon認為，高通對相關消息感到高興，期待未來與新榮耀的合作，也透露雙方已展開對話，未來發展將視具體情況而定。

Cristiano Amon表示，高通4G晶片等產品已獲得許可向華為繼續供貨，而該公司向美國政府申請的整個產品線，但目前拿到的是4G晶片、數據機及WiFi產品許可，先進製程打造的產品則不包含在內。

(中時新聞網)