桃園市警察局與教育局、交通局11月推動交通安全月，提報103件交通工程改善，取締約3萬5千件違規，闖紅燈含紅燈右轉有16401件，其中行人違規有508件。警方表示，不少民眾誤解行人違規只需勸導，但為確保民眾安全，一樣照罰。

市警局表示，執行交通安全月以來，透過教育、工程、執法手段，改善交通環境，統計11月死亡交通事故有10件、受傷3825件，比10月死亡14件、受傷4369件低。和去年10月死亡13件、受傷3997件相比，也還要少。

如工程方面，共提報103件交通工程建議，如桃園區忠一路與仁一街口原為單行道，但經常有車輛違規逆向，畫設停止線及指向線後，大幅減少車輛逆向。另外桃園區永安路與民安路設有右轉彎專用車道，但是交通尖峰時刻，常常回堵或者變換車道產生車禍。會勘後改將右轉專用車道改為綜合車道，也改善交通事故發生。

交大指出，11月取締3萬5千件違規，闖紅燈、紅燈右轉有16401件，超速11620件、酒駕1078件、併排停車5940件，行人違規508件。警方指出，不少民眾誤解以為行人違規不罰或者可以勸導，但若民眾不依標誌、標線、號誌指示或不依規定擅自穿越車道。警方說，將針對容易有交通事故的違規列為常態性執法項目，並持續滾動檢討。

(中時 )