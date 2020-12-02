新冠肺炎疫情重創全球經濟，但大陸在這波疫情當中迅速反應，有效控制疫情擴散，並祭出刺激經濟政策，讓大陸企業獲得支撐，成為首波疫情後經濟反彈成長的經濟體。經濟合作暨發展組織(OECD)近期發布報告指出，大陸的經濟復甦早於其他經濟體，將成為今年唯一正成長的大型經濟體，明年經濟成長率甚至可以達到8%，貢獻全球經濟增長約3分之1以上。

OECD發表「全球經濟展望報告」指出，2021年全球經濟成長率達4.2%，比9月公布報告的5%還低。從報告來看，主要經濟體除大陸之外全都負成長，其中以英國的負成長11.2%、印度的負成長9.9%以及墨西哥的負成長9.2%最為慘烈，美國則是負3.7%，較G20總體的負3.8%略優。歐元區2020年經濟成長率達負7.5%，明年則是達3.6%。

到了2021年，大陸經濟成長率將達8%，高居G20之冠，至於在2020年負成長9.9%的印度，將在明年直追大陸，達7.9%，美國經濟成長率則是達3.2%。

OECD首席經濟學家Laurence Boone指出，自新冠疫情爆發以來，全球經濟在疫苗陸續問世，並有機會在明年開始施打，有望更有效控制疫情的手段出現後，全球金融市場蔓延樂觀情緒。與此同時，先獲得疫苗的國家取得經濟復甦先機，但國與國之間的差距也愈發擴大，到了2022年，恐怕還有很多經濟體仍較疫情前低出5%。

(中時新聞網)