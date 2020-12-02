來台滿五周年的物流媒合平台-香港商啦啦快送（Lalamove）除累積超過40萬次下載外，更與超過2.5萬家企業合作，今年在疫情之下，業績仍穩定成長，企業新用戶超過千家，貨車物流的需求，也大幅提升。為開拓更多用戶，Lalamove除APP進行改版外，2日宣布本月起進軍大台中市場，進而拓展物流事業版圖。

看好台中商機潛力，Lalamove正式進軍大台中地區，不只提供快遞配送服務，更鎖定食品製造業、實體零售業，及製造業等多個產業，藉以延伸服務觸角。至於中小企業快遞物流業務的成長，也是公司未來的一大重點。Lalamove也承諾2021年將會繼續擴大服務範圍，明年度至少開拓三個新城市據點，希望未來能將全台縣市都囊括在內，讓更多用戶能享受到便利、快速的物流服務。

隨著Lalamove拓點到台中，台北原有的配合店家，例如，21世紀風味館、拿坡里披薩、哈根達斯、吳寶春，及棉花田生機園地等，上述業者台中分店也可使用Lalamove的快遞服務！Lalamove未來將積極與台中在地店家合作，預計三個月內招募2,000位司機夥伴加入，看好台中未來發展，希望刺激消費，以達到用戶數每季成長100％目標。

為慶祝進軍台中，Lalamove更推出好康優惠，不只專件包車超低價75元起，也推出台中專屬福利，只要台中新用戶本月起至12月底，成功完成4張訂單（含）以上，無須另外報名，就能參加抽獎，活動將在2021年1月的第一周抽獎，並透過email通知中獎者，因此，業者勤用Lalamove，就有機會抽到蘋果iPhone 12。

年終購物旺季即將來臨，第四季的消費者力道，不容小覷，各家業者也準備迎戰、備貨、調度和貨運物流等考驗。Lalamove深諳中小企業的物流需求，提供快速且客製化的快遞服務，目前已累積超過2萬家的企業，給予公司肯定。

因應今年底旺季，Lalamove也推出功能更強大的新版APP迎戰，透過系統的升級，調整訂單媒合方式，讓消費者能夠更迅速收送件，更持續強化與外送員的溝通，進而提升服務品質。

(工商 )