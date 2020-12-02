農產品初級加工場管理辦法今年3月26日發布，農產加工邁入新紀元！農委會農糧署為協助農民申請農產品初級加工場登記，至11月底，該署已輔導全國12家業者取得登記證，2日更首度結合興農旗下楓康超市，嚴選7家業者農產初級加工品，上架販售，並推出消費滿百元，點數5倍送活動，以期帶動該加工品的銷售量。

農糧署長胡忠一表示，該署已在全國辦理8場次法規說明會、加工技術與食品安全衛生教育訓練718人次，並透過協助改善場域及申請登記等全方位輔導，至今年11月底止，該署已輔導全國12家業者取得上述登記證。

農糧署首度結合楓康超市嚴選農產初級加工品上架販售，並推出消費滿百元，點數5倍送活動，讓大家不僅能就近買到高品質的「農村好物」，還可以賺好康，歡迎消費者至楓康超市，多多選購，以實際行動支持農民用心生產的優質農產初級加工品。

胡忠一指出，為協助農產品初級加工場拓展產品行銷通路，該署成功媒合包括香氛花園、紫城、谷芳有機茶園、樂農發、大力蔘、曾吉生，及許復堡等7家業者，自11月27日起至12月17日止，在全國42家楓康超市，設立農產初級加工品專櫃販售，產品包括新北三峽碧螺春綠茶、桃園楊梅仙草乾、花蓮壽豐有機山苦瓜茶，及台南歸仁有機杭菊等10項優質產品胡忠一說，農產品初級加工場登記，經政府嚴格審核發證，申請人須通過40小時的加工技術與食品安全衛生教育訓練，經考試及格，加工原料還須為國產溯源、產銷履歷或有機認證。

至於加工場域取得合法容許使用，並經該署委託食品工業發展研究所的專業團隊，逐場輔導改善場域，及人員衛生管理，再經地方政府的農業主管機關及衛生主管機關實地查核通過，從原料、人員、加工場所，到產品，都層層把關，讓初級加工場的食品安全衛生管理，等同食品工廠，以保障民眾消費權益。

(工商 )