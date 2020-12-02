龔鈺祺（阿龔）是蘇打綠、魚丁糸的鍵盤手及中提琴手。近3年，阿龔舉辦了幾場大受好評的音樂會，與歌手們做音樂上的跨界交流，在金鐘55頒獎典禮上與台北愛樂管弦樂團合作令人驚豔的開場。阿龔回歸作曲家及音樂家的本位，一直不間斷的以音樂與大家做各種見面。現在阿龔即將在12/10發行首張創作專輯、12/16舉辦新專輯暨生日音樂會，演奏鋼琴也要演奏中提琴，還要忙著創作，阿龔內心大喊：「哎呀！我的手不夠用了，給我吃花花果實。」

除了音樂的各種活動外，阿龔也用心生活，在各處的旅行中、在生活中各種情緒上，集結了這些感受，創作出一首首樂曲，首張創作專輯《第一章 KUNG’s vol.1》與許多優秀的音樂人合作，更遠赴德國錄音室Bauer Studio製作錄音。

阿龔將發行首張創作專輯《第一章 KUNG’s vol.1》。（環球音樂提供）

阿龔將發行首張創作專輯《第一章 KUNG’s vol.1》。（環球音樂提供）

12/10首張創作專輯《第一章 KUNG’s vol.1》發行後，隨即12/16將在翡麗詩莊園綠蒂廳舉辦新專輯暨生日音樂會《龔鈺祺第一章 KUNG’s vol.1 我的手不夠用 音樂會》。當天也是阿龔的生日，他打趣的表示，其實好像就是假以生日會之名行音樂會之實，但最主要的就是希望把首張創作專輯裡的作品和音樂的想法，透過音樂會概念完整的傳遞給樂迷。而特別挑選在歐式氣息的莊園和樂迷見面，是融合阿龔對古典和流行樂的嚮往和熱情，也是阿龔想與樂迷一起慶祝生日並分享音樂的巧思。他在FB提到：「演奏型音樂的奇妙，就是即使聽了很多遍，還是記不起來那個旋律的詳細…….但是沒關係，只要你願意，我可以彈個幾百遍給你聽~，第一次舉辦的生日音樂會裡，集合我的創作，臨場&首演&新聽感，一次滿足！」

(中時 )