許多人工作就是為了賺錢，希望可以在退休前賺飽荷包，老年後享清福，不少人也會購買彩券，就是期盼被老天爺眷顧，中頭獎提早退休，但有些人則是忙碌了一生，收入和付出不成比例，期間甚至遇到生大病等困境，讓他們無奈根本存不到錢，而命理網站《靈匣》近日就分享幾個天生帶財運的身體特徵。

1.胖者短脖、瘦者長脖

在相學裡，脖子代表權力慾望，也支配個人的進取心，以脖子作為依據時，不能單看長短而已，還要依個人身材胖瘦斷定，身材較胖且脖子短、身材瘦而脖子偏長，還有脖子肉多的人，都天生較有財運，普遍對於物質與權力較有慾望，再加上財運佳、人脈廣，讓他們事業上成績出色，因此天生不缺錢。

2.腳背柔軟有肉又厚實

腳背柔軟有肉，且厚實不露骨，也看不到突起的青筋的人，通常都自帶財運，這一種類型的人做事腳踏實地，個性憨厚又老實，不會整天奢望天上掉下餡餅，而是希望靠自己一步一腳印的走出財運，加上他們堅毅不拔的性格，無論遇到什麼困境都不會放棄，不僅人緣好還有貴人幫忙，因此在事業上也相當成功。

3.肘部有窩

肘部主要支配手腕抓物，在面相學裡，代表人的行動意識和行動力。伸直手臂撫摸肘部，若能摸到一個明顯的小窩，表示這一類型的人財運佳，對金錢也有慾望，賺錢方面也較容易，不僅如此，他們天生聰穎且有膽識，做事也相當謹慎，屬於行動派的他們，想到什麼就會馬上去做，因此不會錯過任何一個生財的機會。

4.印堂飽滿

有人天生自帶富貴運，不只財運旺到爆，甚至還有貴人相助。(示意圖/達志影像)

印堂位於面額部，兩眉頭間的中點處，在面相十二宮裡又稱作「命宮」。印堂飽滿的人不僅頭腦聰明，反應也非常快，為人仗義的他們，在人際關係上相當不錯，因此也容易遇到貴人相助，而能力強又有生意頭腦的他們，不論處在哪一種環境裡，都能化腐朽為神奇，在事業上發展佳，收入也很可觀。

5.手大有肉還很紅潤

手又大又有肉，還呈現紅潤的顏色，代表這類型的人很有財運。(示意圖/達志影像)

相學中有「手大抓金，手小抓土」的一說。人的手大有肉，且呈現紅潤的顏色，代表這類型的人有一定的經濟能力，不僅天生聰明能幹，財運也非常的好，不管從事什麼行業，都能在短時間內發達起來，而且也擅長管理，能將事業與家庭打理的井井有條，擁有這種特徵的人財運好、能力強，一生不缺錢花。

(中時新聞網)