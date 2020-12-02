專業跑鞋品牌adidas，多年來持續突破跑鞋科技，助菁英跑者刷新紀錄。2020年adidas與世界頂尖選手緊密合作，進行多次測試，隆重推出革命性長距離跑鞋adizero adios Pro。結合品牌兩大創新科技LightstrikePRO中底，與內嵌五爪碳纖維的革命型EnergyRods穩定裝置，將終極輕量與極致反饋合而為一，開創令人驚嘆的運動表現。adizero adios Pro將於11日隆重限量登台，即日起提供台北馬拉松全馬完賽3次以上的跑者線上登記抽籤、優先預購，助長距離跑者衝破PB、突破自我極限！

「最速跑鞋」adizero adios Pro搭載adidas全新雙層LightstrikePRO極輕量中底科技，成就僅246公克輕量厚底跑鞋，賦予最高反饋效能與絕佳舒適腳感，緩震同時吸收運動中所產生的能量，進而產生更強推進力。

除了後跟處加裝碳纖維與尼龍的混合穩定片外，更模擬人體腳掌骨骼結構，將爪型碳纖維EnergyRods穩定裝置嵌入前腳掌區雙層LightstrikePRO中底之間，提升跑步效率並有效減少能量耗損，讓長距離跑者保持極速。CELERMESH鞋面兼具延展包覆、透氣、輕量與支撐四大效能，搭配獨特輕量橡膠大底，帶來出色抓地力，集結多項創新科技，絕對是協助跑者突破自我最強裝備！

adizero adios Pro結合品牌兩大創新科技LightstrikePRO中底，與內嵌五爪碳纖維的革命型EnergyRods穩定裝置，將終極輕量與極致反饋合而為一。(adidas提供)

adizero adios Pro台灣限量首發配色以搶眼的旭日黃為主色調，搭配黑色三線標誌與雪白中底設計，視覺衝突感與超凡獨特美學，傳神演繹鞋款上腳後飆風起跑的疾速快感。adidas自2012起擔任全台指標性臺北馬拉松官方合作夥伴，即日起至6日止，提供台北馬拉松全馬完賽3次以上跑者限量登記抽籤、優先預購adizero adios pro跑鞋。

凡於2012至2019年間，參與台北馬拉松全馬賽事完賽超過3次者，即擁有線上登記(https://forms.gle/7A2Tu2PpY6EHRePQ8)抽籤、優先預購資格，抽籤結果預計於9日公布，中籤者可於11日至adidas台北忠孝旗艦店依登記尺寸優先購買，12日起開放一般消費者將於台北忠孝旗艦店限量購買(尺寸以門市現貨為主)。

(中時 )