全球新冠肺炎累計確診迄今逾6433萬，死亡逼近150萬，美國單日死亡逼近2600，寫下4月以來第二高紀錄。川普總統多次指責，大陸是這項世紀瘟疫在美國肆虐的源頭；不過據疾病管制暨預防中心（CDC）科學家發表的最新研究，去年12月中旬新冠病毒就已在美國出現，比先前的認知更早。

這篇11月30日發表於《臨床傳染病》雙周刊的研究指出，CDC研究人員為了釐清在美國第一個新冠確診病例前，是否有人體內已具新冠病毒抗體，因此檢測美國紅十字會在去年12月13日至今年1月17日間，所採集到的近7千4百份捐血者血液樣本。

檢測後赫然發現，其中106份樣本含病毒抗體，39份來自西岸的加州、奧勒岡和華盛頓州，捐血時間為去年12月13至16日。另外67份來自麻州等地，捐血時間為去年12月30日之後。換言之，新冠病毒可能在12月中旬就已進入美國，都比公告的首例確診還早。CDC在1月19日通報，一名自大陸返回加州的患者出現疑似症狀，2天後確診。

《華爾街日報》報導，已有愈來愈多研究指出，新冠病毒在中國境外出現的時間，比先前的認知更早。法國醫學期刊《國際抗菌劑》5月刊登的報告，指出透過回溯研究，發現一名去年12月27日住院的男子檢體含新冠病毒。但法國首例確診是1月24日。

針對CDC這篇報告，大陸外交部發言人華春瑩2日回應，病毒的溯源是科學的工作，必須秉持科學的態度，在世界範圍內展開調查和研究。

(中時 )