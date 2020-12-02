《跟你老婆去旅行》由林孝謙執導，找來鳳小岳、陳妍希、張書豪主演。（好好看文創提供）

《角頭》系列電影擁有廣大粉絲群，鄭人碩是《角頭前傳》的重要角色。（巧克麗多媒體提供）

2021春節賀歲檔國片之戰開跑！導演徐譽庭、許智彥繼《誰先愛上他的》之後再度攜手新作《我沒有談的那場戀愛》，以及擁有廣大粉絲的角頭系列新作《角頭前傳》都確定定檔明年2月10日春節上映，而浪漫愛情電影《跟你老婆去旅行》目前也在後製階段，希望能趕上在春節上映，形成國片賀歲3強鼎立。國片好片接力一波波，春節檔期之前，會有賈宥廷執導、朱軒洋主演的虐殺恐怖片《哭悲》在明年1月22日上映為賀歲暖身，春節過後也有楊祐寧、張榕容主演的《複身犯》（原《代號193》）在2月26日登場。

《誰先愛上他的》2018年在台北電影獎和金馬獎風光斬獲眾多大獎，票房6637萬也是該年國片第五名，徐譽庭再推出由吳慷仁、艾怡良、傅孟柏主演的《我沒有談的那場戀愛》搶攻明年賀歲檔。徐譽庭表示現在給自己的任務，就是一天要有一支新片相關素材能放上社群給粉絲閱讀，「11月22日電影粉絲專頁開張到明年2月10日上映，要做一百多支素材，自己和公司的工作人員一起發想設計，希望能藉由不同的方式來告訴觀眾電影的特色，也藉此訓練工作人員」，她開玩笑說：「結果就是做死我自己！」

今年國片票房表現亮眼，徐譽庭也很有感，「身邊不少平常不太看國片的朋友，今年都跟我說他們把上映的國片都看完了」。她是本屆金馬獎評審，她給今年上映的國片很高評價：「國片水準整齊，各自有各自的訴求和特色。」並表示自己也在跟其他金馬評審們討論的過程中獲益良多。對於首次參與賀歲檔期，徐譽庭笑說已做好打仗的準備，「我跟家裡請假，抱歉沒有年假了，都要在辦公室加班了，之後再補給他們。」

《角頭前傳》則是賣座電影「角頭系列」的最新作品，由鄭人碩、謝欣穎、高捷、龍劭華、柯叔元等人主演，故事時間發生在《角頭2：王者再起》6年前，主要講述鄭人碩飾演的「阿慶」的故事。監製張威縯證實定檔明年2月10日，「希望粉絲和觀眾繼續支持」，他目前正在籌備《角頭》影集拍攝，原定去年就要開拍，但是他對劇本要求嚴謹：「陸續修訂了五版，現在比較精確，影集的人物太多，故事在講人性，我希望能越真實越好，所以做了很多田調，想精準表現出人性的光芒四射和低頭落魄，藉此傳達歹路不可行的觀念。」

張威縯堅持確保品質才開拍，他透露《角頭》影集製作費一集1500萬，共拍10集，總製作費高達1.5億，「要讓觀眾在視覺上享受到的快感跟以往不同」，他表示劇中多達50位角色，「幾乎是電影原班人馬的演員加上新角色，裡面沒有一個人是配角，每個人都有他的故事。我的演員都很用心，不能委屈他們，這也是籌備至今的原因之一。」

而繼《比悲傷更悲傷的故事》在台灣大賣2.5億，在大陸上映締造9.5億人民幣（約42.8億台幣）票房紀錄，滿滿額娛樂與好好看文創再度攜手，監製莊淳淳與導演林孝謙、編劇呂安弦金三角再度合作新片《跟你老婆去旅行》，演員卡司找來鳳小岳、陳妍希、張書豪，備受期待。莊淳淳表示目前正在如火如荼進行後製，希望朝著明年賀歲檔期努力，但是無法百分百確定趕得上，「如果來不及，應該會是在明年228檔期上映」。

(中時 )