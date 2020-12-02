紐西蘭總理阿爾登2日宣布進入「氣候緊急狀態」，稱為了未來的子子孫孫，必須刻不容緩採取行動。

紐西蘭國會2日以76票贊成、43票反對通過一項動議，宣布該國進入氣候緊急狀態。聲明沒有法定效力，也不包含任何措施，但象徵紐西蘭邁出一步，加入全球30多個已宣布進入氣候緊急狀態的國家行列。但有反對議員認為，聲明空洞又缺乏實質內容。

阿爾登（Jacinda Ardern）表示，有關氣候變遷的科學證據十分明確，紐西蘭必須承認這個威脅的存在。中間偏左的阿爾登表示，從全球暖化帶來的挑戰來看，國會應該通過氣候宣言。全球已有超過12個國家發表氣候宣言。

她向國會致詞時說，政府通常只在自然災害發生時宣布緊急狀態，但如不解決氣候變遷問題，這類災害將繼續發生。她指出，氣候聲明是提醒下一代將要面對的重擔，政府承諾將繼續採取行動支持聲明。

紐西蘭政府也推出一項新計劃，要求公家機關在2025年前實現碳中和目標，包括取消燃煤鍋爐、改用電動車。

英國國會去年5月通過氣候緊急宣言，成為全世界第1個宣布進入氣候緊急狀態的國家，愛爾蘭也緊接在後。

(中時 )