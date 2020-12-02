度假租屋網站Airbnb將於12月10日進行股票首次公開發行（IPO），該公司前進公開市場最多可籌資28.5億美元，預期估值最高將逼近350億美元。

根據Airbnb呈交美國證交會（SEC）的文件顯示，該公司將以每股44至50美元的價格，出售5,190萬股普通股，籌資金額將在26億至28.5億美元之間。Airbnb將以股票代碼「ABNB」，在那斯達克交易所上市。

計入選擇權、限制股和其他股票，Airbnb的估值以IPO價格區間高端計算，最高可達348億美元，最低也有310億美元。348億美元約較4月前一輪募資180億美元估值增加將近一倍。

Airbnb三位共同創辦人－執行長切斯基（Brian Chesky）、蓋比亞（Joe Gebbia）和布萊卡斯亞克（Nathan Blecharczyk）將在IPO出售價值合計將近1億美元的股票。

Airbnb是2020年市場關注的大型IPO案之一，近幾個月多家知名企業成功上市，包括華納音樂集團、數據分析業者Palantir，以雲端儲存公司Snowflake等。

美國在春季爆發新冠肺炎疫情，旅遊禁令頓時讓Airbnb的業務陷入寒冬，迫使該公司在5月裁撤1,900名員工，相當於四分之一人力，並向私募基金銀湖（Silver Lake）等投資人緊急貸款20億美元。

封鎖令解除後，越來越多旅客選擇租屋而不是住飯店，讓Airbnb第三季業績意外出現獲利。此外，疫情期間部分民眾想要遠離大型城市而在外租屋，也讓Airbnb受惠。

IPO研究機構文藝復興資本（Renaissance Capital）資深策略師甘迺迪（Matthew Kennedy）指出，Airbnb第三季業績凸顯該公司走出疫情低迷，表現比多數旅遊業對手更強勁。

儘管如此，2020年前9個月Airbnb的營收仍大跌32％，降至25億美元。

(工商 )