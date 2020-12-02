《刻在你心底的名字》票房大賣，讓曾敬驊、陳昊森人氣扶搖直上。（氧氣電影提供）

2020年國片票房表現亮眼，目前年度賣座前五名依序是1.28億的《孤味》、9800萬的《刻在你心底的名字》、7900萬的《可不可以，你也剛好喜歡我》、7100萬元的《馗降：粽邪2》以及5800萬的《女鬼橋》，而其中《刻在你心底的名字》極有可能成為今年第二部破億的國片。6到8名則分別是4800萬的《無聲》、4700萬的《打噴嚏》、4500萬的《怪胎》，第9名由3000萬的《親愛的房客》、《同學麥娜絲》並列，第10名則是以2800萬緊追的《消失的情人節》。其中多部國片仍上映中，且因金馬獎加持，也帶動票房熱度，讓進戲院看國片成了最近的熱門話題。

《親愛的房客》導演鄭有傑日前許下「破3000萬票房」生日願望成真，承諾影迷要公開莫子儀和姚淳耀電影中激情片段，如今票房達標，鄭有傑也表示：「要趕快準備一下這個私藏的檔案了！」讓粉絲相當興奮，而該片配樂法蘭則加碼：「票房破3500萬，就釋出電影原聲帶曲目一〈Haven〉的鋼琴譜。」

去年國片票房排行榜前十名只有2.6億的《返校》一支獨秀，今年國片除了類型更多元，整體票房也有顯著成長，去年全台一整年度共有77部國片上映，總票房為7.02億元台幣，今年僅僅前11傑票房已6.62億。

國片熱潮雖持續發燒，但是全球電影產業卻因為新冠疫情遭受衝擊，以台灣電影產業為例，2020年好萊塢大片紛紛延檔，今年至今全台累積的電影總票房約為45億，是近30年來最低迷的產值，威秀影城公關經理李光爵指出，近10年來，全年總票房都能破100億，甚至有一年更高達125億，「今年三、四、五、六這四個月少了好萊塢電影的加持，缺口太大，今年所有影視從業人員都辛苦了，特別是電影院這個經濟體。」

(中時 )