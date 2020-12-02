醒吾科技大學與新北市教育局成功舉辦職場英語體驗營，讓學生了解學習英文一定要生活化。醒吾科大校長陳義文強調，醒吾科大全力推動英語教育，接軌合作近400家企業，培訓的學生要放眼國際，不但專業能力要強，也要具備英語能力。

醒吾科大三位韓國交換學生李侑拏(右起)、何智英及尹志水，與表演藝術系師生分享在台灣學習心得。(醒吾科大提供)

醒吾科大舉辦的職場英語體驗營活動，聚焦在健身休閒產業與觀光餐旅生活化實用英語，廣獲各界好評，教育局長張明文也肯定醒吾科大推動職英語教育之用心。

醒吾科大校長陳義文鼓勵學生放開心胸學習英語，不必局限在分數與證照框架。(醒吾科大提供)

曾在美國留學近10年，陳義文最能感受學好英語的重要性。他表示，英語是國際語言，許多與醒吾科大產學合作企業，需要外派人員先決條件就是要具備英語能力，因此如何誘發學生學習英語動機，是教學最重要方向，而不是只著重在分數或證照的多寡。例如曾有位大二學生想至英國國留學，設定目標就開始加強英語，大四畢業時就順利至英國留學。

「台灣對英語教育一直很重視，但主軸偏向讀與寫，反而忽略聽與說的重要性，醒吾科大舉辦英語體驗營就是要讓學生了解英語生活化與國際接軌的重要性！」陳義文分析，「 醒吾科大是技職體系，為了加強學生學習生活英語，設計的英語體驗營活動比較聚焦觀光餐飲，從吃的到旅遊的需求，例如空勤服務『coffee or tea』，都可以用簡單英語與人溝通。」

陳義文說，英語學不好與環境有關，只要聽得懂自然而然就會有勇氣開口說英語，台灣的環境要吸引專業歐美人士來台比較困難，因此他鼓勵醒吾科大學生一定要走出去，校方配合教育部的「學海飛颺」與「學海惜珠」計畫，去年送出20多位學生至海外實習，未來也將與英國等知名學校交換學生，學生可以選擇二加二或三加一模式，規劃未來留學生涯，開拓國際視野。

陳義文以舉世公認最佳機場之一的新加坡樟宜機場為例，出境處服務組員就有兩位醒吾科大學生，因實習表現優異，畢業後就直接留在樟宜機場工作。陳義文說，只要醒吾科大安排的學生至海外實習，學校一定在台灣就與合作的企業聯結，妥善照顧所有學生，包括申請工作證，合法當地工作及居留等。

陳義文鼓勵學生要放開心胸學習，不要執著於分數與證照數量，證照只是輔助系統。他並透露配合政府新南向政策，去年已遠至印度招生，接洽印度官方教育主管單位，後因疫情關係暫時停擺，俟疫情結束後，將考慮招收有意願就讀之印度學生，俾使醒吾國際生源更多元化與國際化，學校也將設一班全英語教學，一定先有種子學生，教育培訓出成功學生成為標竿，未來學生才有更大學習動機。

醒吾科大係2019年11月8至11日，由國安民國際長與黃家平老師，共同前往印度新德里龍樹學院招生，於印度龍樹學院、印度龍城華語高中及召聚當地高中畢業生場合共舉辦了三場招生說明會，參與人數超過300人。

其間主要係介紹台灣技職教育成效及醒吾相關系所辦學成果，並於會後舉辦諮詢座談會。會後印度學生反應熱烈，會後報名人數即達10餘人。惟後因考量疫情，相關招生活動雖暫時中止，已為醒吾開創印度招生之門。

陳義文說，台灣學生要國際化一定要學好英語，醒吾科大為了幫學生學好英語，開辦大一或大二英語加強班，完全不收費，而且不只英語，包括日語、韓語及東南亞國家語言，醒吾科大推動相關外語教育訓練不遺餘力。

該校三位優秀的韓國交換學生李侑拏、何智英及尹志水，也在體驗營中暢談她們在醒吾科大學習心得，三人在表演藝術系師生陪伴下，分別以中英語及韓語，共同分享學習點點點滴滴。三人都表示，在韓國時老師就有介紹可以來台灣醒吾科大求學，可以開拓國際視野、完成海外求學夢想。

三人特別秀一段「Zootopia（動物方城市）」精彩歌舞，開心展現在醒吾科大的學習成果。三人一致認為，在海外求學更能體驗學習第二外國語言的重要性，對她們未來就業大有助益，而醒吾科大提供絕佳的英語學習環境，讓她們可以在台灣每天開心的學習英語與中文！

(中時新聞網)