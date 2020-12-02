澳籍馬來西亞華裔女歌手Kimberly陳芳語，曾參加歌唱節目《超級星光大道》踢館，一鳴驚人，首張專輯中的〈愛你〉為偶像劇《翻糖花園》片尾曲，這首歌紅遍大街小巷；近期陳芳語仍專注做音樂，不時也大方曬出跟男友甜蜜照，先前更自爆一度幸福肥，經一番努力已瘦下來，但從她的日常照驚見「上圍沒縮水」。

不久前陳芳語在IG分享和男友的一組甜蜜照，表示先前因為愛得火熱，放縱自己沉溺在幸福肥的狀態，周遭朋友看到她和男友合照，都忍不住揶揄「是真愛」，直到工作忙碌的狀況下，漸漸又瘦下來；近期她在籌備新作品，IG也經常曬出各種工作美照，被粉絲發現她瘦得太不科學，上圍還是相當有料。

陳芳語不時大方曬出跟男友甜蜜照，先前更自爆一度幸福肥。(圖/ 摘自陳芳語IG)

陳芳語日前曬出工作美照，被粉絲發現她瘦得太不科學，上圍還是相當有料。(圖/ 摘自陳芳語IG)

11月30日陳芳語在IG曬出一張像是工作宣傳照，上半身穿著白色背心和黑色襯衫，下半身穿超短黑色皮褲露出纖細美腿，看起來和剛出道清新外型大不同；有粉絲仔細看，發現陳芳語胸前幾乎快撐爆，瘦下來後卻還有「超巨上圍」，羨煞不少人。

陳芳語14歲曾到南韓JYP經紀公司當練習生，2010年到《超級星光大道》踢館全勝，開始受到關注，2012年就發行第一張同名專輯《Kimberly》，其中〈愛你〉一曲2019年時在YouTube已突破一億點擊率。

(中時新聞網)