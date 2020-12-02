隨著中國大陸與澳大利亞外交關係快速惡化，澳國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）終於公開表示，澳洲將與美國共同研製超高音速導彈，對抗正在研發類似武器的中國與俄羅斯所構成的威脅。

據《美國之音》報導，雷諾茲在一份聲明中說，「我們將繼續對先進（武器）能力進行投資，讓澳大利亞國防軍有更多的選擇來遏制對澳大利亞利益的侵犯。」

雷諾茲未透露導彈研製的具體費用以及投入使用的時間，但澳大利亞今年編列的預算包括68億美元的高速和遠端導彈防禦系統的研製費用，其中包括超高音速武器的研究。

報導說，超高音速導彈能夠以5倍音速以上的速度飛行，而且機動性和飛行高度都讓導彈難以被發現和攔截。

報導指出，俄羅斯於去年領先全球部署首批能夠攜帶核彈頭的超高音速導彈，美國國防部2017年進行了超高音速導彈試驗，目標是在2020年代中期進行部署；防務專家認為，中國大陸已經部署或正接近部署攜帶常規彈頭的超高音速武器系統。

澳大利亞今年7月表示，將在未來10年內把國防預算提高40%，以獲得空中、海上和陸地的遠端打擊能力。澳大利亞政府正在將其軍事重心從太平洋拓展到印太地區。

(中時新聞網)