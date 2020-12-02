美國總統大選，民主黨拜登擊敗現任總統川普，不過川普陣營律師伍德（Lin Wood）1日仍在推文敦促川普宣布戒嚴令，舉行新的美國總統大選。易經命理老師高煜霖則驚人預言，美國總統大選恐將要上演8點檔「驚世逆轉」大戲。

高煜霖上月30日在臉書貼文表示，依台灣東部外海地震取卦，方位法得到「震為雷」，卦意「起、動」；指算法得到「小吉」，卦意「將要有好結果，值得等待、堅持」。套進美國大選的公式，是暗喻川普發動「訴訟」戰略，可能開始讓對手「不光明」的事，浮上檯面，讓世人看清事實之意。「震」還有變動、驚動之意，當頭棒喝而恍然大悟的概念，川普方面有取得重大證據或數據。

高煜霖表示，再從「小吉」分析，其卦頭「雙雁入青雲」，顯示川普團隊開始要逆勢上揚，可能是選舉人票數和總得票數，將大幅增加。另一句「失物在坤方」及河圖洛書的顯像，顯示在西南方、北方、東北方，原本失去的洲，可能會收復失土的概念。

高煜霖綜合加權指數分析說，經過幾次的天災異象，推算出「美國大選」過程，似乎藏有貓膩，加上大選結果，眾說紛紜、各持己見，快1個月了，結果還未產生，暗喻這是一場精心策畫的「科技政變」。

(中時新聞網)