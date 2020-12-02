阪神虎隊今（2）日與王牌投手西勇輝換約，明年薪資維持2億日圓，另有激勵獎金條款，明年也是他與阪神隊4年合約的第3個球季。今年阪神拿到中央聯盟第2名，西勇輝希望明年幫助球隊監督（總教練）矢野燿大更上一層樓，拿到暌違15年的央聯優勝。

西勇輝原本是歐力士猛牛隊的球員，在歐力士一軍10年拿下74勝，2018年球季結束取得國內自由球員（FA）資格後跳槽到阪神隊。去年拿下10勝8敗、自責分率2.92，今年推進到11勝5敗、自責分率2.26。勝投並列央聯第2，自責分率則排第4。

此外，西勇輝本季先發21場有17場優質先發，高居日職12支球隊所有先發投手之冠；投球局數147.2局則排名央聯第2，並且投出生涯最多的4場完投（包含2場完封），今年還擔任開幕戰先發投手。

30歲的西勇輝表示，他非常在意這些相關的數據，並且會設定目標，球季期間全力衝刺尋求達標。他強調明年會設定更高的目標，幫助球隊奪得冠軍，也期勉年輕後輩一起努力。

今年阪神隊最高薪球員是糸井嘉男的4億日圓，同樣來自歐力士隊，投手就是西勇輝、藤川球兒的2億日圓並轡，如今藤川已經引退，西勇輝也就成了全隊最高薪投手。

(中時 )