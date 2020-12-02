新冠疫情造成全球經濟嚴重損失，但是各國政府全力投入救援，金融市場旱地拔蔥，近日更是歡聲雷動，瑞銀財富管理台灣區諮詢及銷售主管柯仕偉今（2）日在《2021投資趨勢論壇》中指出，瑞銀集團財富管理今年帶著私人銀行客戶「在驚滔駭浪渡過」，迄今可說是大獲全勝，主要關鍵是「金融投資拿掉情感，以科學和理性為依歸！」

柯仕偉說，2019年瑞銀對於金融投資一直處於樂觀，2月新冠疫情逐步擴散到全球，瑞銀財富投資仍不失樂觀，和客戶一起討論投資部位，尤其是股市在5、6月拉回時，就用科學方法調整部位，針對不會回來的產業項目「砍掉」，並選定防疫概念股、數位轉型重新佈局，現在看來，都是正確的財顧建議。

「2021年疫苗一定會有效，封鎖一定會有所不同」，柯仕偉說，從投資面看，2020年最好的固定收益商品2021年很難再有同樣的玩法，大宗商品會有新行情，但投資人應理解是工業需求或是價格炒作，新能源的永續議題也將是2021年的主流，2021年新常態將倍出，投資人要謹慎，不應該只看「標題」就採取投資行動，大議題和投資細節活用，要詢問實際在執行投資配置的私銀財顧。

柯仕偉指出，2021～2030年是全新的十年投資佈局，除了永續ESG作為投資主軸，每個政府未來拼的是財政管理競爭力，這也是投資標的的選擇方向之一，可以從「關心別人如何」的比較利益中，找到投資的未來。

工商時報《2021投資趨勢論壇》今（2）日上午進行趨勢論壇，由台灣金融研訓院董事長吳中書擔任主持人，邀請元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源，台灣經濟研究院院長張建一，渣打銀行東北亞資深經濟學家符銘財，瑞銀財富管理台灣區諮詢及銷售主管柯仕偉與談，帶領數百位與會聽眾共同探討未來總體經濟發展與趨勢。

(工商 )