高雄市經發局在六合夜市辦振興活動，不料現場沒「辦桌」，免費品嘗的木瓜牛奶也只有每人一小杯，讓市民感覺沒誠意，引發眾怒，藍營議員更是罵聲連連。而高雄魚販仔文山伯在政論節目中談到此議題時，除了痛批騙很大，更突然爆料，有綠營朋友跟他說出下一屆高雄市長人選的內幕。

「辦桌免費吃」促銷活動曝光後，陳其邁也直言很不滿意，風波一連吵了2天，經發局長廖泰翔證實已與承辦廠商解約，剩下最後1場活動收回由市府經發局自己辦，且將轄管的市場管理處吳姓處長降調，未來會持續加強督導。

針對此事，文山伯在政論節目《新聞大白話》中說，花這麼多錢也是人民的錢，說辦桌結果被民眾說騙很大；接著話鋒一轉，他突然說，「我要爆一個料，我的民進黨好朋友跟我說，下一屆2022年高雄市長候選人未必是陳其邁」；他直言，人選真的未必是陳其邁，因為中央先前答應給高雄的4千億補助，所以陳其邁還要面對補助、經費、基礎建設等政策能否落實的壓力。

另外，文山伯也提到，坦白講高雄現在最大派系還是新潮流，但另一派的子弟兵趙天麟積極布局，因此屆時人選會是由誰出線更是備受關注。

(中時新聞網)