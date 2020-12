日本國民天團「嵐」12/31活動休止前發行的最新專輯《This is 嵐》,首週銷售衝破71萬張,讓嵐連續第17次拿下Oricon公信榜專輯週榜冠軍,僅次於經典搖滾樂團B’z 連續18次的紀錄。《This is 嵐》將於12/4(五)台壓發行,為此台灣唱片公司重金包下捷運電視牆強力應援,即日起至12/3(四)粉絲們可在台北捷運西門站內大螢幕欣賞嵐的最新MV。

《This is 嵐》是嵐睽違3年的原創專輯,收錄去年推出的單曲〈BRAVE〉、第一首數位單曲〈Turning Up〉以及與米津玄師合作的〈風箏〉等多首膾炙人口的歌曲,同時也網羅了數位解禁後嵐的各種音樂風格挑戰,可以感受嵐在現今時代所想要傳達的「嵐式風格」,專輯呈現別於以往的新意。

今年受到全球疫情影響,一向以實體銷售著稱的嵐,新專輯《This is 嵐》的網路銷量首次超過了實體通路。日本告示牌Billboard Japan分析指出,相較於2016年《Are You Happy?》實體銷售50.4萬張、網路銷售14.6萬張;2017年發行《「untitled」》實體銷售43.7萬張、網路銷售25.2萬張,《This is 嵐》在首週寫下實體銷售34.9萬張、網路銷售36.4萬張的紀錄。顯示在嚴峻的疫情之中,更促使粉絲的購買力加速流向線上通路。

距離休團不到一個月的嵐,日前驚喜宣布在12/31休團前最後一天,舉辦首次現場直播無觀眾演唱會「This is 嵐 LIVE 2020.12.31」。為了避免熱情粉絲群聚會場周圍,最後的直播開唱會場現在依舊未公開。此外,由於演唱會時間與NHK「紅白歌合戰」重疊,嵐在「紅白歌合戰」的最後演出會如何呈現,也令各界相當好奇。

針對年末即將休團,櫻井翔近日在「BEST ARTIST 2020」節目受訪表示,為了年末演唱會「最重要的還是健康第一」,松本潤則預告「近期還會有許多消息公布,粉絲們敬請期待」。最後一個月,嵐抓緊時間努力與粉絲製造難忘的回憶。

嵐的第17張原創專輯《This is 嵐》將於12/4(五)台壓發行「初回限定2CD+藍光版」「初回限定2CD+DVD版」及「CD普通版」3種版本,目前已開放各大唱片行及線上通路預購中。

(中時 )