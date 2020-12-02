不少「北漂族」離鄉背井到異地打拼，為的就是更多的工作機會以及優渥的薪資，不過北部相對生活開銷較大，對此，就有網友好奇發問，若是不選擇北漂，決定在中南部生活會有什麼不錯的工作，而不少網友都給出一面倒的答案，都直指國營事業相關工作。此外，更有網友指出，自己遇過南部多位工程師年薪都80萬起跳。

原PO日前在PTT上發文表示，剛畢業的新鮮人幾乎都會嚮往在北部找工作，體驗大都市的繁華，但隨著時間過去，有些在異地打拼的遊子便會想回鄉找工作，但他認為中南部工資普遍較低，尤其在北部待久後，「打開求職網一看，還是關掉繼續留在北部。」

他也接著指出，在中南部從事寫程式的薪水好像和服務業的薪資沒有太大差異，因此他也好奇，「目前想到還可以的工作就國營或公職，還有什麼？」貼文發出後網友給出不同答案，「工地當技術工」、「翻身就是加入志願役飛官」、「開飲料店」、「當軍人啊」。而大多數網友皆認為，國營事業是最佳選擇，「中鋼、中油」、「中鋼、中油、造船業」、「銀行、中鋼、油船國營。」

但也網友認為到南部要進入這些國營事業並不容易，「不過南部是不可能考上的，根本一堆人在職要轉洗南部，根本擠破頭。」此外，還有網友不認同原PO說法，指出南部工程師薪資待遇仍有一定水準，「我遇過好幾個南部工程師女生年薪至少80起跳的，你是不是太魯了？」

(中時新聞網)