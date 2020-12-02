台北市大安區敦化南路二段某大廈，晚間10時許傳出16樓的民宅火警，消防局立即派員到場灌救，18分鐘後撲滅火勢，因最初傳出屋內疑似有人受困，警消人員在火場搜索，確認屋內沒人，無人傷亡，詳細起火原因待查。

據了解，屋主獲知火警趕回家的路上，原本告訴警消，家裡有名外籍移工，擔心受困火場，但經警消加強搜索，屋內沒人。

北市大安區16樓民宅火警，竄出濃煙。（民眾提供

(中時 )