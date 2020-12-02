北市大安區16樓民宅火警 警消滅火無人受困 22:402020/12/02 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大安區16樓民宅火警，竄出濃煙。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大安區敦化南路二段某大廈，晚間10時許傳出16樓的民宅火警，消防局立即派員到場灌救，18分鐘後撲滅火勢，因最初傳出屋內疑似有人受困，警消人員在火場搜索，確認屋內沒人，無人傷亡，詳細起火原因待查。 據了解，屋主獲知火警趕回家的路上，原本告訴警消，家裡有名外籍移工，擔心受困火場，但經警消加強搜索，屋內沒人。 北市大安區16樓民宅火警，竄出濃煙。（民眾提供 (中時 ) #警消 #火警 #火場 #搜索 #大安區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣太保民宅起火 一男倒臥車庫死亡 15:372020/12/02 社會 桃園大業路瓦斯外洩 警消封鎖道路 17:422020/12/02 社會 震樓神器吵鄰 科技老總5萬交保 04:102020/12/01 社會新聞 加強防制交通事故 新北警明起7天大執法 14:432020/12/02 社會 五股違章工廠半夜大火 火勢延燒隔壁3間廠房 11:352020/12/02 社會 清淤工人人孔內亡 水利局開罰20萬 15:082020/12/02 社會 7旬爺外出買菜昏倒路旁 頭份警積極協助返家 17:352020/12/02 社會 北市大安區培養新移民電腦第二專長 九年有成人數創新高 14:292020/12/01 寶島 影》台裔鞋王謝家華命喪火窟不單純 受困儲藏室沒應門 豪宅外觀竟完好 12:202020/12/02 國際 人民保姆霧警8人榮退 歡送會離情依依 18:472020/12/02 寶島 社會熱門新聞 老翁中天電視門口自焚 大喊「不要過來」下秒成火球 - 社會 人妻護理師出軌副教授 車上「呢喃親吻聲」綠爆軍官夫 求償百萬 - 社會 「西螺羅志祥」被騙吞威而鋼 遭138公斤乩童口交崩潰提告 - 社會 天菜妹倒貼 工程師褲子剛脫被仙人跳 一招自救網笑：造福男性 - 社會 老翁中天門口自焚 上半身三度灼傷 加護病房插管急救 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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