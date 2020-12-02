腦部清晰竟跟腸胃有關係？張振榕醫師表示一位60歲的患者家屬向他哭訴，患者突然性情大變，常常健忘，懷疑是失智症狀。不過醫師一看抽血報告後，發現是跟患者長年的飲食習慣有關，後來婦人經過醫院注射調養，補充關鍵的維生素「維他命B12」後，身體狀況逐漸變好，也不再健忘、亂發脾氣了。

肝膽腸胃科醫師張振榕在節目《醫師好辣》上分享，一位60歲女性患者去看病時表示近期食慾很差、一直想吐，吞嚥出現困難，在幾個月內體重就掉了5公斤。然而，病患女兒趁她上廁所時卻向醫生透露，患者除了上述症狀外，最近幾個月內更性格大變、情緒起伏很大，記憶力明顯變差。例如：患者明明才剛吃過飯，卻罵兒子「為什麼不給我吃飯？」家屬擔心患者出現失智症狀，希望醫師開立轉診單。

肝膽腸胃科醫師張振榕在節目《醫師好辣》上分享，患者最近幾個月內更性格大變、情緒起伏很大，記憶力明顯變差，其實跟長年飲食習慣有關。(摘自YT:醫師好辣)

張振榕評估後，決定還是先替患者抽血檢查，沒想到看血液報告竟發現患者有嚴重貧血，但紅血球卻比一般人還大顆。醫師因此推斷，這現象可能就跟身體缺乏某些東西有關，後來得知患者不但是吃「全素」，還連續吃了30年。

張振榕這時就了解，患者近期的症狀是長期飲食習慣導致。他指出，通常長期吃全素的人身體會缺乏「維他命B12」，導致出現記不住東西的失智症狀，或情緒變差、暴躁，或出現食慾不振、手腳發麻的現象。後來婦人在醫院接受「B12注射」治療後身體狀況就逐漸恢復。

張振榕表示，維他命B12通常存在在葷食上面，攝取管道包括「奶、蛋、魚、肉」，所以有吃蛋奶素的人還可以攝取到B12。至於有吃全素的民眾也不用擔心，營養師林俐岑就表示，可以透過吃B群來補充維他命B12。

(中時新聞網)