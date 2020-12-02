新一輪經濟刺激法案持續談判，最新消息指出，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾聲稱已經推出5000 億美元規模的紓困計畫，將與美國眾議院議長佩洛西展開談判，英國政府早些時間也通過輝瑞疫苗的緊急授權申請，成為全球第一個接種新冠疫苗的國家。然而，隨著美股近日好表現，買盤力道逐漸見頂，周三(2日)開盤下跌174.62點、以29,649.30點開出，隨後跌勢擴至200點。

美股4大指數均在周二盤中創下歷史新高紀錄，終場標普500指數、那指、費半收漲逾1%，創下歷史新高紀錄。截至台灣時間2日晚間10點35分，道瓊指數下跌201.81點或0.68%、暫報29,622.11點；標普500指數下跌14.65點或0.40%、暫報3,647.80點；那斯達克指數下跌116.82 點或0.95%、暫報12,238.28點；費半指數下跌7.74點或0.29%、暫報2,701.98點。

電動車大廠特斯拉在周一開盤一度攻上600美元大關後，股價再度疲弱不振，周三早盤大跌4.72%。4大科技巨頭開盤股價均走跌，至於因預期接下來營收將放緩的遠端視訊軟體Zoom，周三股價開盤依舊大跌2.74%、摔破400美元關卡。

台積電ADR股價在周二收盤站上100美元關卡後，周三早盤上漲0.71美元或0.70%、暫報101.54美元；聯電ADR股價則是走跌0.067%、暫報7.42美元。

雖然疫苗好消息不斷放送，但歐美疫情仍相當嚴峻，加上新一輪經濟刺激法案仍未出爐拯救經濟環境與就業市場，美國自動數據處理公司 (ADP) 周三發布「小非農」就業報告，隨著美企招募力道減弱，美國私營部門 11 月新增就業人數近 31 萬人，遠低於市場預期的50萬人，並創下7月以來最低數據，顯示新冠疫情仍時時衝擊經濟的風險未散。

(中時新聞網)