秋末冬初，宜蘭綠舞國際觀光飯店新活動接連推出，和專業心理診療師合作推出系列活動，要讓貴賓來場身心靈SPA！12月中與台灣大學將合作推出兩天一夜的【綠舞x台大康養遠距健康管理新旅行】。

今年因應疫情以及爆發式國旅影響，綠舞除了持續在國旅及企業會議、獎勵旅遊耕耘持續站穩腳步，瞄準未來「康養旅遊」市場，透過本次與台大合作，也宣告邁入新的里程碑。

飯店佔地高達5.75公頃，擁有95間客房以及10間Villa別墅，日式園區保留自然生態，鄰近蘭陽溪與冬山河還能眺望以及美麗龜山島，四季風景各有千秋；賓客可以在大自然環境中享受歇心自適的旅程，沉浸有別都市間的的幽靜氛圍，以及美好假期時光。

2020年12月16日（三）至12月17日（四）期間，綠舞與台灣大學合作推出【綠舞x台大康養遠距健康管理新旅行】，著重心理諮詢、運動溝通、電子儀器、遠距健康管理等相關議題，本次更是邀請到台大心理研究所臨床心理學組碩士畢業、曾獲第一屆台灣臨床心理學會「優秀青年臨床心理師獎」臨床心理師黃天豪主講，課程內容亦將安排專業人員分享心電圖與心臟健康方面相關議題，遠距健康管理則邀請到「好心肝健檢中心」家庭醫學專科醫師進行主講，搭配日式園區抹茶體驗讓活動更豐富多元。

活動更安排睡前儀式課程，主講臨床心理師黃天豪提到「睡眠作為人類最重要的休息方式，影響的因素牽涉身體、頭腦與情緒，而現代人的生活，往往不自覺讓這些因素互相干擾影響睡眠，本次營隊也將讓大家學習如何提升睡眠質量，進而提升身心健康！」透過專業醫師數據檢測，結合精緻人文休閒旅遊，讓旅客不僅可以兼顧身體健康，還能藉由旅遊讓平時緊繃的壓力達到最好的舒緩效果。

【綠舞x台大康養遠距健康管理新旅行】專案價NT$9,999，安排單人入住可欣賞龜山島的綻海景客房，限量8間，名額有限額滿為止！更多活動詳情可至官網：www.dwsresort.com.tw

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