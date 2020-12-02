由蜜拉喬娃維琪主演、改編自CAPCOM知名電玩遊戲的電影《魔物獵人》將在12月4日震撼登場！為了寫實呈現電玩世界場景，導演保羅安德森特地將劇組拉到南非實地取景，再搭配綠幕完成磅礡的魔物大戰場面。由於在沙漠實景拍攝，兩位主角蜜拉喬娃維琪和東尼嘉因為長時間在酷暑下拍攝，兩個人眼球曬傷到眼睛滿是血絲，嚴重到後期剪接師還誤以為是化妝效果！

向來對自我要求很高的蜜拉喬娃維琪一直很想挑戰軍人角色，為此身為導演老公的保羅特別為她量身打造了上尉「阿蒂米斯」這個角色，蜜拉開心的表示：「我很擅長呈現這種在高壓下需要好體能的狀態，擁有紀律、忠誠和勇氣一直都是我的特質。如果我不當演員，很可能真的會去從軍！」為了幫助蜜拉入戲，保羅還找來職業軍人給予所有演員建議和指導，而蜜拉在電影拍攝期間更是標準活在女大兵作息，每天固定4點起床、運動到6點後開始妝髮梳化，才展開一天緊湊的拍戲行程。。

身為《魔物獵人》系列遊戲死忠玩家，導演保羅安德森因受到知名諜報動作遊戲《潛龍諜影》與《魔物獵人》的跨界合作受到啟發，發現穿越異世界的設定不僅能重現他初次體驗《魔物獵人》遊戲的感覺，也給了他將遊戲開發成電影版的靈感。為了慶祝《魔物獵人》電影上映，遊戲版《魔物獵人世界：ICEBORNE》將在電影上映日12月4日當天起推出特別限定版活動，讓遊戲玩家能直接扮演蜜拉喬娃維琪在電影中的角色阿蒂米斯、穿著蜜拉在電影中的造型體驗狩獵角龍及雄火龍的快感，而蜜拉本人也特地為此原創角色擔任配音，她興奮的表示：「真不敢相信，我竟然真的變成這款經典遊戲的一部份，這真的太有趣了！」

(中時 )