由美國研究公司CB Insights數據顯示，全球獨角獸企業數量約在2年增加2倍至500家，而其中有近7成獨角獸企業來自美國及中國。而日本獨角獸企業僅有4家，排名第11，落後英、印、南韓及印尼等國，專家認為，這與日本GDP高、經濟活力較低，以及老齡化、少子化有關。

綜合陸媒、日媒報導，在全球500家獨角獸公司之中，美國共有242個獨角獸企業，數量居全球第一，其次是中國，共有119家獨角獸企業，兩國的獨角獸企業量，共佔全球總數約70%。其次，英國及印度，都各擁有24家獨角獸企業。另外，南韓的獨角獸企業有11家，排名第6；印尼的獨角獸企業有5家，排名第10；日本獨角獸企業有4家，排名第11。

所謂的獨角獸企業，一般是指成立不到10年，但估值超過10億美元的企業，通常這些企業代表了各國當前經濟、科技發展的活力性和進取性。

報導指出，日本雖然是全球重要的經濟大國、世界第三大經濟體，且GDP在全球排第三名。但最近20多年，日本的GDP卻總是在5萬億美元上下波動，而其他主要經濟體卻實現了翻倍，或翻了很多倍，與這些國家相比，日本經濟活力較低。

再加上最近20多年，也是互聯網、信息技術、大數據、智慧手機及人工智慧等新興科技發展的黃金時期，但日本企業的表現卻很差，未能獲得長足進展，不僅原有的優勢產業逐漸沒落，也少有新的優質企業崛起。而初創企業要擴大業務成為獨角獸，需要從風險投資基金（VC）等獲得大規模融資，且融資門檻很高，但日本當前有些發展較好的新企業，規模依然很小，且後期的增長速度有限，進一步融資將變得困難。

報導並指出，日本獨角獸企業數量較少的另外一個重要原因，就是老齡化、少子化。因為愈來愈多的經濟學家認為，人口數量和結構的變化會導致供給和需求的改變，影響經濟的動態平衡，例如整個社會投資和消費的強度將有所減弱，不利於新興產業的發展及投資。

因此，年輕人口的逐年減少和老年人口的逐年增加，導致日本的人口結構呈現出「倒金字塔」，生產年齡人口的撫養負擔越來越重，這加重了年輕人的各種負擔，削弱了年輕人的進取性，變得相對保守。同時，財政轉移向老年人傾斜，拉低了財政對新興經濟領域及新興產業領域的逆周期拉動效果，進一步抑制了年輕人的創業激情，形成了負反饋循環。

(中時新聞網)