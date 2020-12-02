蘇揆帶頭反質詢 綠委側翼紛響應 為打蔣萬安、信功陪葬？《頭條開講》 完整版 2020.12.02 周玉琴 林嘉源

行政院長蘇貞昌1日答覆國民黨立委蔣萬安質詢萊豬議題時，指屏東信功肉品「很支持」，隨即遭信功發出聲明駁斥打臉。對此，台北市議員鍾沛君痛批，蘇貞昌的言行，只能用「厚顏無恥」來形容。

鍾沛君2日在政論節目《頭條開講》中表示，蘇貞昌的言行，其實就4個字，「不要講太多，就是厚顏無恥」，行政官員在備詢的時候，應該是很誠懇地回答問題，「一而再再而三的反質詢，這是態度上的傲慢，這是他厚顏」。

鍾沛君指出，蘇貞昌另一個厚顏的地方，是他身為行政院長，做了那麼多年的官，但在備詢的時候，竟然還需要同黨的立法委員幫他做罐頭音效，鍾沛君更忍不住直言，「下一次要不要你發言的時候，還幫你掌聲鼓勵？這個簡直莫名其妙！」同時，她也很納悶為何國會生態會變成這樣 。

鍾沛君認為，從頭到尾信功都沒有說要支持蘇貞昌的政策，假設蘇院長沒這個意思，但先前很多媒體都做這樣的解讀，而行政院也沒有出來說明，被打了一掌之後又講說不是這個意思，「這是不要臉，對不起我文雅一點，叫無恥」。

(中時新聞網)