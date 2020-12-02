經常聽聞感情糾紛演變成「仙人跳」，看似受害者的女子，往往都是挖洞給別人跳的主謀，不久前才有一位知名YouTuber，疑似被女網紅仙人跳，事情鬧得沸沸揚揚，不過有一名工程師，原本也被仙人跳，但他事後冷靜思考，用一招反制詐騙，將損失的錢財全部要回來。

一名單身的張姓工程師，參加交友網站舉辦的聯誼活動，想要藉此脫單，期間認識一名林姓女子，當天兩人情投意合，聯誼結束後，林女也積極約張男見面，約會幾次後，林女更同意開房間，想不到兩人脫衣服正要激戰時，突然一群人衝進房間，拍下私密照甚至錄影。

這群人向張男表示，他們代表林女的配偶，當場抓到兩人「偷吃」，要求張男付和解金10萬，不然就要拿證據到警局提告，驚慌失措的張男，怕被告加上對方人多，便同意付10萬；但這群人食髓知味，一周後再度用相同理由，向張男要30萬，這時張男才想到「可能被仙人跳了」。

根據《台灣好新聞》報導，張男向徵信社求助，徵信社要張男「假裝受騙」，表現出深愛林女，讓對方以為上鉤的魚沒有跑掉，繼續邀約張男出來，但其實徵信社一直默默收集證據，最後終於抓到幕後主使者，詐騙集團眼見事跡敗露，同意刪除不雅照，並歸還10萬元。

(中時新聞網)