小鬼黃鴻升在9月16日於家中猝逝，零負評的他離開人世也讓親友、女友和粉絲都悲痛不已，儘管2個半月過去，但他的離開仍讓他的一些好兄弟難以忘懷；日前歐漢聲工作後返家發了一段心聲，認為秘密基地有太多他跟好兄弟的回憶，決定要保持「黃鴻升存在過的裝潢」。

歐漢聲在好哥們黃鴻升冥誕（11月28日）時，默默地在IG分享自己的心情，也像是他和兄弟們在他家裡聚會時的狀況，提到「當工作的熱鬧退去之後，等待的是一貫的安靜，一陣鼻息一陣手機光線掃過臉頰的嬉鬧，其實除非有事，沒有太多的交談，更多的是感受彼此存在的安心感，有時坐在窗台上說笑直到魚肚白，這個家像濃縮了時空似的」。

日前歐漢聲工作後返家發了一段心聲，認為秘密基地有太多他跟好兄弟的回憶，決定要保持「黃鴻升存在過的裝潢」。(圖/ 摘自歐漢聲IG)

先前歐漢聲的一票好哥們經常到他家中聚會，他的家就像是他們的秘密基地，在黃鴻升過世後，他就曾曬出自家陽台有一隻黑蛾停在那，但他卻說不出任何一句話，而修杰楷則在底下回應「那個陽台是我們的天地」；歐漢聲和黃鴻升的好感情從他們以前的互動就能看出，在2015年時黃鴻升拍〈我朋友〉MV，特地把真正的哥們都找來，有修杰楷、坤達、衛斯理和歐漢聲。

而歐漢聲在疑似悼念黃鴻升的一段話之後，也做出重大決定，「我想我會保持這裝潢吧」，像是要把黃鴻升還在的那些回憶通通保存下來，永不忘記。

(中時新聞網)