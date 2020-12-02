美國製藥大廠輝瑞與德國生技公司BioNTech（BNT） 研發的新冠疫苗2日獲得英國政府緊急使用授權，未來幾天內便能供民眾接種。此舉不僅令英國成為首個授權新冠疫苗使用的西方國家，更為疫苗研發速度立下重大里程碑，從技術、試驗到授權上市僅花費不到一年時間。

今年初疫情爆發後，輝瑞與BNT開始攜手研發疫苗，英國周三批准使用令他們在這場研發競賽中勝出，進度勝過疫苗同樣傳出好消息的莫德納（Moderna）與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）及牛津大學合作團隊。疫苗從研發到上市通常需要數年。

英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）指出，英國已訂購該疫苗4千萬劑，每人施打兩劑、足以供應2千萬人，預計下周便會有首批80萬劑疫苗運抵。

消息人士透露，英國今年應可取得4～5百萬劑疫苗。一開始疫苗供應有限，因此將以養老院居民與工作人員為優先施打對象，接著才是其他高風險族群。

(工商 )