屏東縣消防局今天二度前往信功進行消防安檢。（讀者提供）

屏東縣消防局今日二度前往信功肉品稽查（讀者提供）

行政院長蘇貞昌昨天答覆國民黨立委蔣萬安質詢進口萊豬議題時，點名屏東信功豬肉「很支持」，讓外界誤以為信功支持開放萊豬，信功因而發聲明駁斥，藍營擔憂信功遭查水表，不料，屏東縣消防局今天二度前往信功進行消防安檢，楊受訪語帶無奈說，應該是「剛好」來例行性安檢，不是來查水表。

屏東縣消防局今天二度前往信功進行消防安檢。（讀者提供）

知情人士表示，屏東縣消防局上午10點前往信功進行消防安檢，結束後還預告下午4點還會再來一趟，因不清楚檢查項目，加上信功董事長楊博仁正在居家隔離中，經理在外地開會，就由資深員工帶領消防局安檢，並拍照錄影存證。

屏東縣消防局今天二度前往信功進行消防安檢。（讀者提供）

這位人士說，行政院長蘇貞昌11月19日親赴信功視察的原因是，農委會宣稱豬肉外銷要做封櫃查訪，但弔詭的是，在蘇貞昌視察信功的前2天，就有20多名警察、安全人員提前到信功，了解蘇揆視察當天的安全部屬，「奇怪！又不是總統規格，為何蘇揆視察也要做安全檢查」，由於蘇貞昌視察的時機敏感，令人感覺有點刻意。

信功董事長楊博仁今天在中常會表示，期盼政府不要有這些小動作，社會大眾也看得很清楚，之後才會知道，相信應該是不會。

對於屏東縣消防局二度對信功進行消防安檢，楊博仁表示，公司有跟他說消防單位早上有來，他不在公司，不知詳情，也不清楚下午還會不會來，但他認為應該「剛好」來作例行性消防安檢，不是來查水表的。

(中時 )