中天電視台今(2日)晚間驚傳一位年約70歲的老翁在門口引火自焚！據悉，老翁先是請紅包遞給警衛，希望幫中天員工加油打氣，接著在步出門口時自焚，整個人瞬間變成一團火球。不只中天前主播王又正聞訊痛心又難過，在受訪時一度哽咽，氣象主播戴立綱稍早也在臉書寫下186字，直言他非常難過。

對於老翁自焚一事，中天新聞早前也發出聲明，表示對老翁在中天電視大樓前自焚，感到十分痛心與不捨，也強調「男子身分和自焚原因尚待警方進一步調查，一切尊重警方偵辦，呼籲所有關心中天新聞的民眾務必理性。」

今天晚上新聞龍捲風錄影結束後, 聽到同事說有支持我們的朋友, 在我們錄影的同時, 做出了傷害自己的事情. 讓我感到非常難過! 謝謝 許許多多朋友的支持, 相挺, 讓我們中天新聞台, 繼續加足馬力前進. 但是, 大家要... 由戴立綱發佈於 2020年12月2日 星期三

而戴立綱在錄完中天《新聞龍捲風》後，也在臉書寫下186字，回應老翁自焚事件，「今天晚上新聞龍捲風錄影結束後，聽到同事說有支持我們的朋友，在我們錄影的同時，做出了傷害自己的事情，讓我感到非常難過！」

戴立綱感謝許多朋友的支持與相挺，讓中天新聞台能繼續加足馬力前進，但愛護他們的朋友與家人，更要好好愛護自己，因為「當你們擁有健康的身體來全力相挺，我們才有更強的動力往前衝。」

最後戴立綱再次呼籲，「謝謝所有的朋友，在這動盪的時代，一定要冷靜，心平氣和，不要衝動。」而王又正早前也發出親筆信，表達了他自責、難過與不捨的心情，「我愛你們，不論如何，我最不願見到的，就是你們受傷。」更透露有機會會去探視受傷老翁。

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