關曉彤紅毯造型。（圖／翻攝自微博）

23歲大陸女星關曉彤長相甜美、氣質清純，有「國民閨女」的稱號，尤其纖細修長的好身材，稱羨許多人，今（2日）她出席COSMO時尚盛典，討論度一度爆衝到熱搜第一名，但卻是禮服太醜才引發熱議，在網上出現正反兩面聲音。

星光大道上，關曉彤盤起頭髮，身穿一件透膚短版上衣，上面還用了粉色、白色、黃色、淺綠色碎亮片點綴，衣服的短版設計，令她露出一小截蠻腰，11字腹肌清楚可見，而下身則視前短後長的黑色蛋糕裙，秀岀一雙招牌長腿。

關曉彤腹肌明顯。（圖／翻攝自微博）

不過，關曉彤走上紅毯後，許多網友卻不買單，認為整體造型太顯老，紛紛留言批「 造型師真的…絕了，在把20出頭的小姑娘穿得看起來像40歲的路上，從沒有失手」、「這是得罪了造型師嗎」、「腰上看著像有一圈肉似的，實在浪費了美女的馬甲線」，甚至把話題「關曉彤能不能換個造型師」送上熱搜榜第一名。

不過，也有人跳出緩頰，認為關曉彤已經撐起了這套禮服，「其實還好吧？自信的人穿什麽都好看」、「本粉絲滿意，美麗的黑天鵝我愛了」、「有一說一，彤的身材真的不錯，上衣非常考驗手臂和後背，下半身的裙裝腿短的很難撐起來的」、「挺好看的呀」。

(中時新聞網)