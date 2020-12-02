109學年度學生棒球運動聯賽高中鋁棒組全國總決賽，將於明（3）日至9日於高雄市陽明、頂庄及三民高中棒球場進行。自93學年度鋁棒組開打以來，未有球隊蟬聯冠軍，可見賽事競爭激烈，上個學年度封王的平鎮高中將尋求二連霸，而今年高苑、穀保、西苑、南英與美和等傳統勁旅能否重新奪回冠軍王座，將會是觀戰重點。

今年共有62隊報名參賽，連續3年維持60隊以上之參賽規模，顯示有越來越多學校願意參與棒球運動。經過兩輪的分區賽激戰，再加上去年的八強球隊，共取24隊進入全國賽，比賽於明日早上9點起，分8組在3座球場開打；6日各組前兩名進行16強淘汰排名賽，各校將爭取12月9日的冠軍戰資格，競奪冠軍榮耀錦旗。

從83學年度開打的高中棒球聯賽硬式組都是採用鋁棒，自93學年度起高中棒球聯賽則改以木棒組為主，但因每隊登錄選手有限，為了讓其餘球員能有參賽機會，同時也保留鋁棒組賽事，27年來培育出許多頂尖人才。

為服務無法到場加油之球迷，12月6日至9日於三民高中棒球場進行的9場賽事，將由智林體育臺、ELEVEN SPORTS及學生棒球運動聯盟粉絲專頁進行線上及網路直播。體育署邀請民眾於賽事期間透過轉播觀賞精彩賽事，為這些熱愛棒球運動的年輕學子加油打氣，也為我國棒球運動提供支持的力量，相關賽事資訊可至學生棒球運動聯盟網站或臉書粉絲團查詢。

(中時 )