（勝群金屬董事長陳武華（中）打造公益平台，首展邀得藝術家廖迎晰（右）、陳炳臣等聯合展出。圖／曾麗芳）

國內鋁門窗大廠-勝群金屬歡慶35周年，砸下重金、在發跡地北屯區建和路打造了千坪「Winnovation勝群多功能展館暨藝術公益平台」回饋社會，未來將免費提供藝術展演、瑜珈閱讀、咖啡烘焙等多元服務，成為北屯美學地標！12/15開幕首展，邀得廖迎晰、陳炳臣、陳貞領三位藝術家聯合展出。

勝群金屬董事長陳武華表示，未來不僅將致力推動地方人文美學與公益平台，並接下無給職的台灣行動菩薩助學協會理事長重任、登高一呼，邀請產官學界好友一起投入偏鄉助學募款。

勝群多功能展館基地原為勝群金屬的工廠舊址「起家厝」，7年前工廠搬遷後，原本規劃興建14層樓的住宅建案，預售時甚至已經賣出10個樓層共40戶。不過，陳武華一想到「起家厝」就要出售，「每賣一戶、就像割一塊肉一樣痛！」

陳武華因為轉念做「志業」，不惜將「起家厝」基地轉而打造成為二層樓的藝術公益平台回饋社會，規劃有美術館、圖書館、咖啡館、瑜伽館等空間，免費提供藝術展演等服務。

「我現在要做的志業，是把金字塔頂端顛倒過來變成一座行善平台！」陳武華2018年接任台中市建築經營協會理事長期間，承諾打造公益平台，後接任台灣行動菩薩協會理事長，至今幫助90多所偏鄉學校、逾千名弱勢學子。

留日多年的勝群金屬總經理陳珈豪指出，日本不少小型美術館如佐川、Miho都設立在遙遠的鄉間，卻能以卓越細膩的質感催化國際觀光客遠道而訪，未來也會致力將勝群多功能展館，打造成為北屯區的美學地標。

勝群多功能展館首展邀得重量級藝術家支持，包括台灣獲獎紀錄最多的女性雕塑家廖迎晰、以深山老林磅薄氣勢打動收藏的畫家陳炳臣、將奇木與觀音雕塑巧妙結合渾然天成的陳貞領，將在勝群多功能會館以「山嵐。迎曦。如意自在」展出到明年春節前，作品售出所得2成直接捐助行動菩薩協會，未來每年將規劃四檔國際級展覽，全館免費開放，歡迎民眾參觀。

為響應陳武華對公益志業的大愛，三位藝術家在12/15開幕活動當天，特別捐出作品義賣，每件底標從1萬到20萬元不等，遠低於市價行情又能支持公益，預料將吸引喜愛收藏藝術品的企業家們熱情競標。

勝群金屬總經理陳珈豪當天也將率先捐出100萬元拋磚引玉，由父親、也就是勝群金屬董事長陳武華，以台灣行動菩薩協會理事長身份受贈，父子之間慨然大愛又象徵企業傳承的感人場面，將成為會館開幕當天的活動高潮。

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