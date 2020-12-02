走過疫情，2020年經濟GDP達2.54％的台灣，主計總處預估2021年再升一級到3.83％，國際貨幣基金IMF最新預估2021年全球經濟成長，已開發經濟體有3.9％、新興市場6％，元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源在《2021投資趨勢論壇》上指出，各項數據看起來均顯示，「明年經濟很亮眼」，各國政府也都提出許多提振經濟的政策措施，「政策容易『寫』，要落實、如何落實，讓政策發揮有效性，才是真正的！」，很多國家政府這一點都做不到，像美國就是一例。

梁國源比較IMF今年10月對2020、2021年的經濟GDP預測， 2020年全球衰退4％、2021年成長5.2％，2020年已開發經濟體衰退5.8％，2021年成長3.9％，2020年新興市場衰退3.3％，2021年成長6％。

在數據之外，梁國源提醒，大家需要深思兩點：這些數據的比較基期是今年很不好的數據，此外，IMF發布數據時的用語有「漫長而艱難」、「全球經濟從深處攀升」、「是大蕭條以來最嚴重的衰退」等極度悲觀、保守，關鍵就是IMF看到太多的不確定性，諸如各國政策、疫苗的開發等等，期盼2021年是往正面，但要注意，風險很大。

梁國源分析2021年的經濟結構，將會在2020年翻轉後的結構下，重新塑造，回復到舊常態的機率已不高，國際政經環境也出現變化，拜登將要接任美國總統，其政黨民主黨今年的黨大會中，提到中國22次，用語並不友善，美國對中國的態度，是要求在國際環境中討論，若損及美國利益，美國也不會讓步，估測未來美國和中國，將會處於「競合」（co-operation），會是2021年要注意的發展面向。

工商時報《2021投資趨勢論壇》今（2）日上午進行趨勢論壇，由台灣金融研訓院董事長吳中書擔任主持人，邀請元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源，台灣經濟研究院院長張建一，渣打銀行東北亞資深經濟學家符銘財，瑞銀財富管理台灣區諮詢及銷售主管柯仕偉與談，帶領數百位與會聽眾共同探討未來總體經濟發展與趨勢。

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