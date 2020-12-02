一位年約70歲的老翁2日晚間驚傳在中天電視台門口自焚，嚇壞目擊民眾。前高雄市長韓國瑜對此感到十分心痛，並呼籲執政黨，應該要傾聽老百姓的聲音，並要有所警惕，「人民血淚的聲音，你聽見了嗎？」

2日晚間7時許，一名70歲的孫姓男子來到北市民權東路6段上的中天電視台，拿出一個紅包請警衛轉交給中天，並替中天所有員工加油打氣，不料男子步出大門後，隨即在門口階梯點火自焚，警衛見狀趕緊用滅火器將火勢撲滅，男子上半身及臉部受到灼傷，所幸意識清楚，目前已送往三總急救中。

對此，韓國瑜晚間在臉書上發文表示，「人民血淚的聲音，你聽見了嗎？」並指出，關於晚間有民眾到中天電視台門口自焚一事，他深感痛心，同時也呼籲所有好朋友，不論政治立場為何，都應該珍惜寶貴的生命，千萬不要做出傷己、更傷家人心的行為。

韓國瑜指出，藉由此事，他也想呼籲執政黨，現在全台灣的百姓正因為失去言論自由而民怨沸騰，執政者居上位，應該想的是如何傾聽人民聲音，如何將權力用在對的地方，期盼執政黨能因此事而有所警惕、懸崖勒馬，不要再繼續傲慢下去、置百姓的心聲於不顧！

網友們也留言回應，「如果韓總在！我們人民就不會受如此委屈！如今無能政府害死人啊」、「人家要珍惜生命，這種政黨，要比他們氣長，看著他們倒台的那天」、「感謝有你發聲，讓大衆注意到這事」。

【人民血淚的聲音，你聽見了嗎？】 關於今晚有民眾到中天電視台門口自焚一事，我深感痛心，在此呼籲所有好朋友，不論你的政治立場為何，都應該珍惜寶貴的生命，千萬不要做出傷己、更傷家人心的行為。 藉由此事，我也想呼籲執政黨，現在全台灣的百姓正因為失去言論自由而民怨沸騰，執政者居上位，應該想的是如何傾聽人民聲音，如何將權力用在對的地方，期盼執政黨能因此事而有所警惕、懸崖勒馬，不要再繼續傲慢下去、置百姓的心聲於不顧！ 由韓國瑜發佈於 2020年12月2日 星期三

(中時新聞網)