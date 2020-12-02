萊豬進口及秋鬥議題，導致國民黨杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，並在立法院丟豬內臟抗議。民進黨今天公布的一份黨內民調，顯示60.2%受訪者不贊成國民黨多次杯葛院會；另75.2%受訪者反對國民黨丟豬內臟。有PTT網友對此回酸說：「別鬧了，我不看好民進黨2022地方大選，2022國民黨穩了。」

據民進黨民調結果，60.2%受訪者不贊成國民黨多次杯葛院會，不讓行政院長蘇貞昌上台。其中，泛藍有64.4%贊成、泛綠有89.1%不贊成；75.2%受訪者反對國民黨為阻止蘇貞昌上台，丟擲豬內臟。其中，泛藍有47.9%贊成、泛綠有95.9%不贊成。

另外，該民調也針對台灣這一年來的防疫表現進行調查，顯示高達86.9%的人滿意，泛藍有 74.8%的人滿意，不滿意僅10.9%、無意見2.2%。

PTT網友紛紛表示，「期待國民黨下周的戰術驚喜。」、「民眾在2018年教訓民進黨，大概會在2022再演一次。」、「這民調是在平行時空做的？」

也有網友認為，「民進黨中常會的好像還滿準，畢竟他們都用來打選戰吧？」、「對防疫不滿意的那10.9%，是不是都聚集在八卦惹。」

(中時新聞網)