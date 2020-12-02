一名70歲孫姓老翁，2日晚間大約7點多，從中天電視位於內湖的大樓走出來，接著就往自己身上灑油，隨即點火自焚，邊喊「不要過來」，火勢很快被撲滅，老翁也緊急送往三總急救，但老翁送醫過程相當冷靜，也沒有喊痛。

根據了解，孫姓老翁先是進到中天大樓，將紅包遞給警衛，希望幫中天員工加油打氣，接著在步出門口時自焚，整個人瞬間變成一團火球，嚇壞不少人。

老翁緊急送醫後，頭部與上半身36%三度灼傷，經插管後送往加護病房治療，其女兒也趕往醫院探視。不過從曝光影片來看，老翁著火瞬間，不僅繼續走路，火勢撲滅也能正常對話，態度冷靜更是沒有喊痛，一般來說，燒傷極度疼痛，甚至會痛到昏倒。

根據《ETtoday新聞雲》報導，榮總外科部重建整形外科主任彭成康說，確實有些病患因為精神亢奮，痛覺會移植，尤其緊急情況發生時，身體分泌腎上腺素，導致痛覺受到抑制，因此老翁才會一句痛都沒有叫。

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