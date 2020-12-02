秋冬專案12月1日起上路，民眾進出八大公共場所強制要配戴口罩，若經勸導不聽最重罰鍰1萬5千元。大多數台人已養成戴口罩習慣，不過一位女性民眾在臉書上指出，搭公車時見一名年邁老伯未戴口罩遭民眾勸導，竟回說「我82歲現在不方便」，這讓她直呼「病毒才不會管妳幾歲！」

「防疫已經快要一年了，還是可以看到很多奇葩！」原PO在臉書社團《我是永和人》上表示，今（2日）早上昏昏沉沉搭公車時，突然被車上一位年輕人說一句「你的口罩呢？」驚醒。才發現一位在車上老伯未戴口罩，但他卻回年輕人說「我現在不方便」、「我已經82歲了」。

原PO表示，老伯身旁其他年輕人趕緊詢問是不是需要口罩，還有一位婦人也加入勸說「趕快戴上口罩」。但沒想到老伯竟對婦人說「他（年輕人）是不是妳兒子！」隨後心不甘情不願地拿出一片髒髒的口罩戴上。

秋冬專案上路，8大類場所需強制戴口罩。(圖/指揮中心提供)

原PO最後表示，不是昨天12/1才開始實施搭乘交通工具時都要戴口罩政策，「乖乖戴上口罩很困難？」她強調，病毒不會管你幾歲，若不想戴上就別搭大眾運輸，「誰家的老杯趕快帶回去」。

文章曝光後，不少網友表示「公車戴口罩已經實施好久了又不是昨天才開始，很多老人家都這樣，到車上才開始翻包包找口罩，上車前戴好不就好了」、「現在犯錯的人都在比大聲比無理的」、「超多老人都上車才慢慢開始戴口罩」。

不過，也有網友認為，因為對長者來說，戴上口罩呼吸會更不順，遇到這種情況，應該少點責備。「我會直接拿一個口罩給他，對老年人給予適當的尊重是一種禮貌，其實無須想那麼多，現在人和人之間需要的是尊重，不是分岐和猜測！」

(中時新聞網)