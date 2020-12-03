台中知名的盛唐中醫使用鉛丹入藥，造成至少29名病患鉛中毒。台中地檢署承辦檢察官偵查終結，查出盛唐、九褔中醫診所向中藥商欣隆藥業公司購買含鉛硃砂摻入中藥，竟還標榜「獨門祕方」，2日依偽造文書、違反《藥事法》等罪將欣隆公司及負責人歐國樑、盛唐負責人呂世明、九褔負責人洪彰宏一併起訴。

全案因為台中市議員張彥彤與父親前議長張宏年服用盛唐中醫的「獨門秘方」出現身體異狀，前往醫院檢查才發現鉛中毒，雖緊急治療，但張宏年因鉛含量嚴重過量，導致腦傷40%目前仍重病住院，甚至生活無法自理。

另外，市議員張彥彤雖向呂世明提告殺人未遂，稱父親張宏年因鉛中毒腦傷幅度40％，但檢方認定此部分罪證不足，不起訴。不過3人犯後無悔意，到案後互相推諉，兩名中醫師辯稱硃砂與藥方調劑是藥商所為，藥商則說是醫師自己調藥，雙方說法落差極大。不過檢方認為，呂世明等3人供詞均屬狡辯，依法將3人提起公訴。

這起中醫診所鉛中毒案，截至目前為止，有29名血中鉛濃度超標或藥包（材）重金屬超標的受害消費者參加團體訴訟。

(中時新聞網)