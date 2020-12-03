娛樂8點半》演藝圈的人形形色色，有些人天生想當明星卻紅不起來，但有的人運氣好到當作陪也輕易成為大眾焦點，香港女星曾華倩就是這種。曾華倩出生富裕家庭，在演員訓練班和劉嘉玲變成閨密，和梁朝偉分分合合6年，對方最後卻把劉嘉玲娶回家；曾華倩嫁入豪門生下一子卻仍婚姻觸礁，離婚18年為了兒子和前夫家保持良好互動，選擇單身當眾人眼裡的「完美前妻」。

曾華倩來自醫生世家，爸爸和兩個哥哥都是醫生，想當然她本來也被家裡寄予厚望，也成為一名醫生，但她從小被全家人寵著，選擇學習服裝設計，更一度準備去日本留學專研；畢業後曾華倩陪國小同學去報名TVB演員訓練班，外型亮眼的她偶然被現場負責人看見，馬上遊說她一起報名，變成她人生最大轉捩點。

萬萬沒想到，曾華倩在培訓班表現傑出，她也在這時認識了劉嘉玲，兩個小女生很快變成閨密，約定好一起加油；1983年曾華倩才到訓練班半年，就被分配去主持兒童節目，在主持後也開始有各種電視劇戲約，她的演藝事業就這樣一路順遂，在那個年代各種電視劇都能看到她的身影，紅到了1993年，才減少拍戲，後來也為了家庭淡出螢光幕。

曾華倩亮眼外型又有開朗大方的個性，當年成為許多人的女神。(圖/ 取自中時資料庫，陳素貞攝)

曾華倩的演藝事業一帆風順，但感情路卻坎坷難行，她最有名的一段戀情，就是和影帝梁朝偉相愛6年，她在培訓班時就認識梁朝偉，當年內向的梁朝偉深深被曾華倩吸引，甚至主動追求，兩人剪不斷理還亂的一段情就開始了；開始交往一年就因為極端的個性鬧分手，但很快就和好如初。

兩人復合後，1986年曾華倩在拍《倚天屠龍記》時又和梁朝偉吵架，用分手威脅他，氣得梁朝偉秒答應，還疑似和黎美嫺有曖昧；結果1988年兩人合拍《新紮師兄》時，曾華倩主動示好下，他們又復合了。不過，曾華倩和梁朝偉個性一個冷一個熱，問題永遠沒解決，儘管閨密劉嘉玲一直在當中間人，幫他們把話講開，但仍未好轉。

豈料，劉嘉玲不斷開解梁朝偉，兩人聊出感情來，這件事被曾華倩知道後，簡直快氣炸，和梁朝偉分分合合6年，最後還被閨密橫刀奪愛，她們也從閨密變仇人，直逼「老死不相往來」的狀況。但她化悲憤為力量，把重心投入工作，成功演出許多代表角色，真的是「情場失意職場得意」。

曾華倩和劉嘉玲閨密情因為梁朝偉鬧僵，但事過境遷後，仍能在一起談笑風生。(圖/ 取自中時資料庫)

到了1994年，曾華倩透過朋友認識美髮業富商林肇基，才交往一年就宣布訂婚，1996年到英國註冊結婚，兩人也生下一名寶貝兒子林浩賢；婚後曾華倩開始把重心放在家庭，減少在螢光幕曝光，漸漸淡出。在2002年曾華倩還是遇到婚姻危機，最後選擇離婚，至今仍選擇單身不再嫁。

曾華倩雖然不能當好妻子，但她真的是一名好媽媽，目前她的兒子已經22歲，還是一名優秀的游泳選手；另外她為了兒子，和前夫家也都保持良好互動，讓兒子經常和爸爸、祖父母團聚，在11月初林浩賢PO文懷念過世的祖母，曾華倩在底下不僅給予祝福，還叮嚀兒子「要照顧好自己和爸爸一家」，說她是「完美前妻」也不為過。

(中時新聞網)