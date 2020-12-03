一連串最真摯、最激勵人心的故事 ──

歷時八年時間 在張秀菊基金會任職的葉美華 站在守護孩子的第一現場

不斷克服萬難 在失家、受傷的孩子與捐款人之間 搭建一座生命連結的橋樑

讓他們彼此理解 共譜「在愛裡相遇」的動人篇章

讓生命中一切美好的事情持續發生

曾經失去愛與溫暖的孩子，只要給他們一個機會，培養良好的生存能力，孩子們就能找回勇氣與人生的方向，勇敢面對未來的挑戰。

隨著社會環境變遷，有些父母無法承擔教養責任，讓失去家庭庇護的不幸兒童少年不斷增加，其中許多需要被安置保護的特殊個案，經常被一般安置機構拒收，但「張秀菊基金會」許下承諾，不僅照顧這群孩子的生理需要，更要將愛與關懷的全人特質帶入孩子的教養之中，成為支持他們一生的力量。

這本書《在愛裡相遇》，講述在基金會擔任連結社會資源與公共關係角色的葉美華（小美）主任，八年來一肩扛起募款建院重任，原本不懂募款的她，卻突破許多社福機構第一線人員的心錨，克服萬難以「愛」吸金，三年創造超過一億元捐款收入的「愛心業績」。書中分享「張秀菊基金會」多年來募款的心路歷程，從「向陽兒少之家」與「奇歷兒少之家」的創辦經營到募款成功建立永久家園，記錄許多捐款人滴水穿石的愛心積累和生命交流，看這群憨人如何用「一塊錢的力量」，逐步改變孩子的生命，也溫暖了整個社區和社會。

【精彩書摘】

──我的任務就是去搭一座愛的橋梁，讓願意給予的人跟需要幫助的人，在愛裡相遇。

我在張秀菊基金會服務迄今已進入第九個年頭，這份工作其實是禱告來的。我從事過兒童教育，也曾在出版界服務，擔任志工十多年，但從來沒有想過，有一天會在社福機構工作。

因為這份工作，過去八年多，我見證了許多愛與感動的故事，原來社會上有不少人願意付出和給予，而我的任務就是去搭一座愛的橋梁，讓他們跟需要幫助的人，在愛裡相遇。

持續的愛心好難

八年前，我和同學因緣際會來到張秀菊基金會參加志工活動，這個基金會是個特別的機構，兒少之家裡面的孩子大多是受虐的失家兒少，必須受到政府保護，他們的行蹤都不能對外曝光。

記得當時基金會執行長郭碧雲輕輕拉著我的手，對孩子們說：「以後美華姐姐來陪你們讀書好嗎？」

「好！」孩子們異口同聲說。

突然，有個孩子站起來，冒出一句台語：「你會來多久？」

我當場被戳了一下，剛開始心裡有點不舒服，但這也讓我感觸很深。我發現，這些孩子跟別人不同，他們生命中的大人總是來來去去，面對這些帶著善意而來的志工，有時好不容易培養出感情，沒多久又消失不見，「我才剛喜歡你，你怎麼就不來了？是不是我哪裡不夠好？」，就像再度被大人拋棄，感覺很受傷，才會說出這樣的話來。

原本沒打算長期來陪讀，但衝著這句話，我用台語賭氣似的對那個孩子說：

「我會一直來，到你娶某生子！」

一次的愛心很簡單，但要持續真的很難。

許下承諾後，我發現要實現這個承諾很不簡單。我家住台中市北屯區，每次要到距離約二十公里遠的石岡區陪孩子讀書，下班時間開車過去，單趟車程就要四十五分鐘。覺得好遠、好累、想放棄的時候，我的腦海就會浮現那個當面吐槽的孩子，讓我更堅定要遵守自己的諾言。

能為孩子做什麼

我擔任陪讀媽媽有一、兩年的時間，這段時間，我的心深深地被這些孩子觸動了。看到兒少之家的孩子受到家境的影響，難免耽誤到課業學習，有的到了國中還不會數學的除法，那時我兒子已經是高中生，課業成績表現不錯（後來考上台大），我說服兒子跟我一起去擔任課輔志工，搶救弟弟們最弱的數學。

機構裡的孩子每個人都有一段充滿無奈的故事，他們別無選擇的被迫提早面對生命中不完美的一面。當初那個質疑我能否持續來陪讀的孩子，很小就被送到兒少之家安置。他曾經對我說：「你知道我是怎麼來的嗎？因為我媽有外遇，我爸就殺了我媽……」說話的語氣輕描淡寫，不帶任何情緒，像是在講別人家的故事，早熟到讓人心疼。

我主要負責陪讀的孩子，其中一個叫小楷（化名），就讀國中，他沒有爸爸，媽媽精神異常，只要喝酒就會傷害小孩，甚至會拿酒瓶砸孩子的頭，這讓小楷對母親的角色充滿敵意。只要我關心他功課寫完沒，立刻就像全身長滿尖刺，變得非常不友善，甚至口出穢言，但他又喜歡盯著我看，常找機會在我身邊出沒，渴望得到關注。

另一個陪讀的孩子小華（化名），就讀國小五年級，個子瘦小的他像封閉在自己的世界裡，無論問他什麼，答案都是千篇一律的「不知道」，連聯絡簿、作業本在哪裡也都不知道。我鼓勵孩子拿書來看，發現這個孩子看書的速度很快，沒兩三下就翻完了，原來他不認識字，連注音也不會，只好挑有圖畫的地方看。我特地挑選繪本童書，帶著他一個字、一個字學習。

有次，小華把書翻到一半就停下不念了，繪本正好停留在「一隻小白兔跑到山上看到皎潔月光」的畫面。我問小華發生了什麼事？

「那天，爸爸把我載到山上，就丟下我跑掉了，我很害怕，就一直跑、一直跑……」孩子想到小時候，在一個月圓的夜晚被父親遺棄在山林裡的恐怖回憶，終於把梗在心底的話說出來，那次是我第一次聽到小華說這麼多話。

需要的是同理，而不是同情

來到機構的孩子，每個人都有自己的生命故事。有些孩子受到的苦難特別多，從小他眼中的爸爸媽媽都是這樣對待孩子，他以為這樣的對待是正確的，這些苦難也是正常的，等他警覺到自己跟別人不一樣時，他已經遍體鱗傷。

我常跟我的兒女開玩笑說：「媽媽的手臂好粗喔，因為我都沒有打小孩鍛鍊身體！」我的孩子從來沒有被父母打過，無法體會被大人揍的痛苦。

有些人生命中帶的苦比較多，有些人生命中帶的甜比較多，吃甜的人很難去想像吃苦的人口中的那種滋味，很難去體會他們過的是怎樣的生活，外人只能聽、只能看，無法感覺。我真的很希望這個社會不要對弱勢者視而不見，但是他們需要的不是我們的同情，而是我們能不能同理他，同情和同理是不一樣的。同理是要站在對方的立場，去體會他的感受，傾聽他說的話，更重要的是理解與接納。

張秀菊基金會是孩子愛的庇護所，能讓這些命中帶苦的孩子，過著三餐溫飽、正常學習的生活，同時養成正確的品格和價值觀，在十八歲獨立之前，鍛鍊好強健的體能和一技之長，不因原生家庭的不幸導致想不開或混幫派。

我是兩個孩子的媽，現在我要當一群孩子的媽。我們要成為孩子們生命中的逗點，而不是句點，等孩子長大，就能不斷去創造他們生命中的驚歎號！

(本文摘自《在愛裡相遇：用一塊錢的力量，累積千萬祝福》/發光體文化)

【作者簡介】

財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會

2004年創辦人張良卿為了紀念母親而設立的財團法人，承諾要照顧失去家庭溫暖的孩子，讓他們在這裡找回自信與人生方向，同時具備良好的生存能力，未來能順利適應社會，並擁有經營自己家庭的能力和責任，有朝一日也能對社會付出。目前共經營兩個兒少之家，包括台中市政府委託經營的向陽兒少之家，以及自辦的奇歷兒少之家，十六年來已經照顧過上千個孩子。

葉美華／口述

高雄人，後搬到台中已二十年之久，現任張秀菊基金會社會資源發展部主任。喜歡與人分享生命中點點滴滴感人的故事，過去曾在圖書界工作十年之久，說故事與分享是生活的日常，認為每天就像打開「驚喜包」一樣，充滿樂趣，好玩。

林宜諄／採訪整理

政大新聞系畢業，英國史特靈大學出版研究碩士。曾先後擔任多家財經媒體記者及出版社主編多年，現為專職文字工作者。

著有《企業社會責任入門手冊》、《走進稻香的世界》，合著有《閱讀的力量》、《我們都是大同寶寶II》、《有種生活風格，叫小鎮》等。喜愛文字工作，學習友善農耕，期待進入「半農半X」的耕讀生活。

《在愛裡相遇：用一塊錢的力量，累積千萬祝福》/發光體文化

(中時新聞網)