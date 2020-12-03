一連串最真摯、最激勵人心的故事 ──

歷時八年時間 在張秀菊基金會任職的葉美華 站在守護孩子的第一現場

不斷克服萬難 在失家、受傷的孩子與捐款人之間 搭建一座生命連結的橋樑

讓他們彼此理解 共譜「在愛裡相遇」的動人篇章

讓生命中一切美好的事情持續發生

———— 本書特色 ————

1.在愛裡相遇的幕後感動故事 ─ 歷時八年，張秀菊基金會成為捐款人與失家兒少之間的橋樑，一個個令人感動的幕後故事，閱讀基金會如何找出適合台灣失家兒少的照顧模式，陪伴、輔導他們走出陰影，迎向人生的陽光。

2.「一塊錢的力量」的非營利組織募款與活動策略 ─ 首度完整公開非營利機構「愛」的募集心法，基金會如何跨越挑戰和困難，募集社會大愛，讓滴水穿石的愛心，逐步改變孩子的生命，讓失家兒少也能擁有受教機會與建立永久家園。看基金會如何透過社會企業永續經營；並且分享募款活動和策略給非營利組織借鏡。

3.作者從志工走向投身公益事業的堅持，是激勵人心的感動故事 ─ 本書作者葉美華，從擔任基金會的志工開始，原本不懂募款，八年來一肩扛起募款建院重任，至今成為站在基金會第一線的社會資源連結者，閱讀過程將啟動讀者對生命的熱情、激發追求夢想的勇氣。

【精彩書摘】

──每個人的生命中都可能突然出現一座大山阻擋在前，只要保持信心攀爬過去就好了。爬山的過程雖然辛苦，但最美的風景總在最高處。

在台灣，不論是速食餐廳、大賣場或是便利超商，走到櫃台結帳時，經常可以看到不同社福機構的零錢捐款箱，放置這個箱子的用意，是要讓民眾找回零錢後，可以隨手投入做公益，讓小小的零錢化為滿滿的愛心。

為了因應店家不同空間的需求，通常在結帳櫃台旁設置小型的零錢捐款箱，另外還有發票捐贈箱，因為體積比較大，多半放在地面上。

不要小看這個零錢捐款箱，一塊錢、一塊錢慢慢累積，有時一個月甚至可以貢獻一千元以上。對許多靠小額捐款的社福機構來說，零錢捐款箱的捐款是匯聚社會資源的穩定來源。

處處是恩典

二○一六年，很感恩中區五十嵐願意讓張秀菊基金會在它的連鎖飲料店裡（當時有一百四十多家加盟店），擺放我們的零錢箱與落地型發票箱，這對我們來說，是一個很重要的里程碑。在此之前，張秀菊基金會的愛心零錢箱只有零散放置在一些店家，數量並不多，這家大型連鎖飲料店加入後，一口氣占了八成五的比例，成為小額捐款的主要來源，並讓基金會的知名度提升。

因為愛心零錢箱分布涵蓋台中、彰化、南投、雲林和嘉義地區，範圍非常廣，基金會為此特別聘請專人負責收回零錢箱內的捐款，還對外募捐一台公務車作交通工具。當時我們正努力為奇歷兒少之家建院募款，所有零錢箱的捐款連同發票對獎，全部都轉入建院專戶內，專款專用。

過了兩年半後，這家連鎖飲料店的總公司政策異動，為了維持結帳櫃台桌面的整潔，一律撤除收銀機旁的桌上型捐款箱，但仍可繼續放置落地型的發票箱。

負責這項業務的基金會同仁收到訊息後非常緊張，很擔心未來的小額捐款會緊縮。她說，原本打算建院完成後，這些愛心零錢箱還可以供孩子們讀書，現在一下子少掉一百多個捐款點，該怎麼辦？我知道一下子被退回一百多個捐款箱，會連帶影響到未來的捐款收入，但我還是安慰她：「不要哭！其實這算

是個好消息，提早給我們機會去想下一步，而不是等合約到期才來想這個問題。所有雞蛋不能放在同一個籃子裡，我們可以去開發其他的店家啊！」

平凡上班族的非凡夢想

當天，我急著在手機上的各個群組逐一發問，詢問是否有店家願意讓我們

放置愛心零錢箱。突然有位朋友麥克（本名楊育庭）開口：「小美，你要幾個？」

我把整件事情的來龍去脈告訴他，然後說出我的目標：「我只要一百五十個。」

對方回應：「我來想想。」

隔天，這個朋友打來：「讓我們來挑戰一個卓越的數字──一千個零錢箱！」

想不到一個年輕小伙子，居然比我更敢做夢！這位被我視為「大天使」的七年級生，是基金會眾多小額捐款人之一，他只是個普通平凡的上班族，卻可以發揮影響力，成就一個卓越非凡的夢想，幫助一群孩子尋夢、造夢！

更厲害的是，我們只花了一個月又二十二天的時間，就完成了這個夢想！

發起「一千個愛心零錢箱」的麥克，成長背景其實跟基金會的孩子相像，家中有六個兄弟姊妹，加上父親在國外工作中早逝，能從家裡得到的資源非常有限，必須很早就獨立，不斷靠打工賺錢來養活自己。他是在沙連墩參加活動時，接觸到基金會的孩子，看到他們在基金會照顧下變得更堅強，也從閉俗（台語，內向害羞）變得願意敞開心胸跟人互動，所以很願意幫助孩子。

當時我正在四處張羅孩子們下學期的學費，因為快要過年了，時間根本不夠用。但我相信，只要願意去做，而且是做「對的事情」，宇宙萬物都會成就你的夢想。

我們先設了一個line 群組，取名為「張秀菊基金會傳愛零錢箱建置」，一開始只有我們兩個人，慢慢加入夥伴，一個拉一個，沒想到不到兩個月就加入了一百九十二人。我把這群志工夥伴稱為「傳愛天使」，他們都願意義務幫忙，主動去詢問店家是否願意放置張秀菊基金會的愛心零錢箱，有的人打電話去問，有的人甚至用走的一家一家詢問。中間如果遇到問題，「天使」夥伴們就彼此討論有什麼新方法可以更好。他們也在自己的親朋好友群組間分享這個消息，知道基金會需要幫助的人，如滾雪球般愈來愈多。

麥克說，當初他推這個計畫，朋友笑他是「乞食下大願」（台灣傳統俗語，乞丐許大願，意思是連生活有問題的乞丐也會有夢想，要全力打拚），也曾經被當成是詐騙集團和瘋子。但他總是保持信念，很有耐心地回答對方的問題，化解尷尬和質疑。整個尋找店家的過程，是愛支撐大家把事情做好，為了確保能及時將愛送達，每個店家都經過他親自確認沒問題後，才登記在記事本上。當初他根本沒料到社會上竟有這麼多人，願意伸出援手幫助這些小朋友，而且都不是為了自己，是為了去完成一群孩子的夢，所以令他非常感動。

要跟黑社會搶孩子

在台中忠孝夜市經營三十多年的蔡家豆花店，也是愛心店家之一，攤位上放置的愛心零錢箱居然放不到半個月就裝滿了！原來是因為政府的限塑政策，店家不主動提供塑膠袋，但如果客人有需要加購提袋，這個店家就會請對方把一元直接投入愛心零錢箱，因此很快就裝滿。

一位台北饒河夜市的攤商是因為到沙連墩露營時，聽到大熊老爸（基金會董事長張良卿）說的一句話：「要跟黑社會搶孩子！」便加入了愛心店家的行列。她帶著夜市攤商共襄盛舉的愛心捐款箱回到逗點咖啡時，提到每年暑假她都會關注大熊教練每天在網上分享帶著孩子環島自立生活訓練的行程，無論颳風下雨，看到孩子們都勇敢向前走，非常佩服基金會孩子們的勇氣。她說，她很希望基金會收的孩子愈來愈少，這樣代表台灣社會愈來愈好，所有父母親都負起教養的責任，就不會讓孩子受傷難過，雖然基金會可以保護和疼愛孩子，但孩子還是希望得到原生父母的真心對待。

發起「一千個愛心零錢箱」的「大天使」楊麥克，後來又發起「心想事成公益分享會」活動，由愛心店家免費提供場地，邀請以「愛的業力法則」心想事成的人，分享自己成功的人生經驗，希望帶給其他人正向的啟發，而參加者支付的報名費就全數捐給愛心店家放置的零錢捐款箱。

愛心店家令人感動的故事不勝枚舉，當然，我們也曾遇過少數店家因為生意不好，要我們把捐款箱拿回去，甚至收店後直接把捐款箱拿去回收的情形。

店家願意熱心幫忙，我們也希望盡一點棉薄之力，幫助店家生意更好。我們特別專訪了一些愛心店家，講述他們為什麼願意幫忙，並拍攝成影片，放在基金會的臉書（Facebook）和影片分享平台YouTube 上，希望讓社會大眾也能感受到他們的愛心，進而透過支持店家的消費，幫助基金會的孩子。

原本的危機，在大家的努力下，反而帶來了更多的機會。這件事讓我深深體會到，每個人的生命中都可能突然出現一座大山阻擋在前，只要保持信心，努力攀爬過去就好了，下次再遇到也不會害怕。爬山的過程雖然很辛苦，但最美的風景總在最高處，走在平地時是看不見美景的。因為，有困境才會有甜美的果實。

(本文摘自《在愛裡相遇：用一塊錢的力量，累積千萬祝福》/發光體文化)

【作者簡介】

財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會

2004年創辦人張良卿為了紀念母親而設立的財團法人，承諾要照顧失去家庭溫暖的孩子，讓他們在這裡找回自信與人生方向，同時具備良好的生存能力，未來能順利適應社會，並擁有經營自己家庭的能力和責任，有朝一日也能對社會付出。目前共經營兩個兒少之家，包括台中市政府委託經營的向陽兒少之家，以及自辦的奇歷兒少之家，十六年來已經照顧過上千個孩子。

葉美華／口述

高雄人，後搬到台中已二十年之久，現任張秀菊基金會社會資源發展部主任。喜歡與人分享生命中點點滴滴感人的故事，過去曾在圖書界工作十年之久，說故事與分享是生活的日常，認為每天就像打開「驚喜包」一樣，充滿樂趣，好玩。

林宜諄／採訪整理

政大新聞系畢業，英國史特靈大學出版研究碩士。曾先後擔任多家財經媒體記者及出版社主編多年，現為專職文字工作者。

著有《企業社會責任入門手冊》、《走進稻香的世界》，合著有《閱讀的力量》、《我們都是大同寶寶II》、《有種生活風格，叫小鎮》等。喜愛文字工作，學習友善農耕，期待進入「半農半X」的耕讀生活。

《在愛裡相遇：用一塊錢的力量，累積千萬祝福》/發光體文化

(中時新聞網)