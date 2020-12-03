你是否曾經在腦中閃過一些畫面，結果後來這些竟然成真的經驗？星座運勢網站「星座神婆」分享，以下4個星座的第六感很強，甚至準確到連他自己本人都覺得毛骨悚然！

▍1.獅子座

獅子很在乎旁人的看法，所以觀察力也很強，一眼就能看出接近他的人內心帶著什麼目的，但他通常也不會馬上拆穿對方，而選擇默默觀察。獅子還有準到可怕的第六感，腦中常常閃過一些畫面或想法，通常會在幾天後發生，預言的準確度連他自己也覺得毛骨悚然。

▍2.天蠍座

天蠍座很怕被傷害，所以防備心很重，也因為這樣培養出敏銳的觀察力，他們的直覺很強，見面時就會判斷來者是善是惡，若對方心懷不軌他也不會立刻拆穿，而是不動聲色的遠離對方。

▍3.水瓶座

水瓶座本來就是很聰明的星座，他們的分析能力很強，雖然他們臉盲、記不得別人的長相，但他們很會從對方的外觀和行為的細節來判斷他的性格和喜好，就算是不多話愛搞神祕的人，水瓶座通常也能透過觀察和分析猜透對方。

▍4.雙魚座

雙魚座不只擅長做白日夢、內心上演小劇場，其實他們的第六感雷達也很強，常常可以預測事情接下來的發展，但因為雙魚天生悲觀，所以他們感應到的往往是不好的事情，像是感覺另一半怪異，一查立刻發現對方劈腿，其實雙魚有時還寧願自己不要這麼敏銳，或許可以活得輕鬆一點。

(中時新聞網)