【回憶殺】成龍從影多年，與無數絕世美人合作過，像是張曼玉、王祖賢、邱淑貞、梅艷芳、楊紫瓊及林青霞等，為了讓自己的電影更國際化，他御用幾位外籍演員，其中有名來自西班牙的「龍女郎」，與成龍三度在螢光幕接吻，卻很快地消失在香港演藝圈。

蘿拉福納（Lola Forner）出生於阿利坎特，擁有如洋娃娃般的精緻臉龐、陶瓷肌膚，與168公分的高挑身材，19歲時獲選西班牙小姐冠軍，代表國家參加世界小姐及歐洲小姐，進而加入演藝圈，在西班牙拍了幾部電影後，80年代她風塵僕僕的飛往香港發展，與成龍合作電影《A計劃》、《快餐車》、《龍兄虎弟》，異國美貌與婀娜多姿的身段狂吸觀眾的眼球，留下深刻的印象。

礙於語言不通與外國人身分，加上80年代港片競爭激烈，蘿拉福納始終沒能大紅大紫，拍完3部電影就回到西班牙發展，根據《IMDB》資料顯示，她最新的影視作品停留在2009年《In the Name of Love》，後來銷聲匿跡。

有傳言指出蘿拉福納90年代結婚生子便離開演藝圈，直到2012年成龍宣傳《十二生肖》時，曾到西班牙宣傳，據報導指稱，蘿拉福納盡地主情誼請他吃飯，多年交情都未變。近日網路流傳蘿拉福納的近照，60歲的模樣風韻猶存，讓許多影迷驚艷不已。

(中時新聞網)