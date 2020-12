【回憶殺】成龍從影多年,與無數絕世美人合作過,像是張曼玉、王祖賢、邱淑貞、梅艷芳、楊紫瓊及林青霞等,為了讓自己的電影更國際化,他御用幾位外籍演員,其中有名來自西班牙的「龍女郎」,與成龍三度在螢光幕接吻,卻很快地消失在香港演藝圈。

蘿拉福納(Lola Forner)出生於阿利坎特,擁有如洋娃娃般的精緻臉龐、陶瓷肌膚,與168公分的高挑身材,19歲時獲選西班牙小姐冠軍,代表國家參加世界小姐及歐洲小姐,進而加入演藝圈,在西班牙拍了幾部電影後,80年代她風塵僕僕的飛往香港發展,與成龍合作電影《A計劃》、《快餐車》、《龍兄虎弟》,異國美貌與婀娜多姿的身段狂吸觀眾的眼球,留下深刻的印象。

礙於語言不通與外國人身分,加上80年代港片競爭激烈,蘿拉福納始終沒能大紅大紫,拍完3部電影就回到西班牙發展,根據《IMDB》資料顯示,她最新的影視作品停留在2009年《In the Name of Love》,後來銷聲匿跡。

有傳言指出蘿拉福納90年代結婚生子便離開演藝圈,直到2012年成龍宣傳《十二生肖》時,曾到西班牙宣傳,據報導指稱,蘿拉福納盡地主情誼請他吃飯,多年交情都未變。近日網路流傳蘿拉福納的近照,60歲的模樣風韻猶存,讓許多影迷驚艷不已。

(中時新聞網)