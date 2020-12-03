甲狀腺機能亢進是一種甲狀腺過度運作所造成的症狀，症狀輕微者雖不會對生活造成明顯影響，但若忽視不理卻可能惡化成「甲狀腺風暴」！新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，甲狀腺風暴指的是甲狀腺素急速上升，造成身體代謝突然暴衝加速，可能體溫快速上升而出現發燒，心臟跳動過快而造成心律不整、呼吸困難，甚至引發心臟衰竭等嚴重後果，必須緊急送醫接受治療。

甲狀腺機能亢進是一種因內分泌失調所造成的健康問題，患者常因生活壓力、情緒焦慮、碘攝取過量或自體免疫疾病等因素而引起甲狀腺素大量分泌，使患者出現手抖、出汗、心跳加速、體重減輕等問題。

輕微的甲狀腺機能亢進看似對健康影響不大，但若忽視積極治療的重要性，長期維持甲亢狀態，或因意外創傷、手術、情緒、其他疾病或藥物使用（如使用含碘顯影劑）而使甲亢惡化成「甲狀腺風暴」，堪為健康隱憂！

甲狀腺機能亢進是一種甲狀腺過度運作所造成的症狀，若忽視不理卻可能惡化成「甲狀腺風暴」。(圖/健談提供)

柳朋馳醫師說明，「甲狀腺風暴」顧名思義是甲狀腺正歷經一股混亂的風暴，甲狀腺素突然急速升高，造身體新陳代謝異常加速提升，故會使原本甲亢症狀加劇，如體溫升高變成發燒，心跳加速變成心臟負荷過大、甚至造成心臟衰竭，連帶也會造成血壓升高、呼吸變喘、呼吸困難、甚至休克等問題，屬於一種健康急症，必須立即就診接受治療。

柳朋馳醫師補充，甲狀腺風暴雖不算非常常見，甲亢患者中約僅有1至2%會惡化成甲狀腺風暴，但一旦發生卻可能危及生命安全，不可不慎！提醒甲亢患者最好積極就診接受治療，只要能穩定控制病況、學習與疾病共存，就能逐步恢復正常的生活品質。

甲狀腺風暴相關問題，建議諮詢「家醫科、內分泌科、新陳代謝科」(編輯梁惠明)

(中時新聞網)